Evinin odasında üretiyor, Türkiye'nin 81 iline satıyor! Tanesi 20 bin lira

2016 yılında kendi Destan adında atımız vardı, serüvenimiz ona yular yaparak başladı ve sonrasında eyer yaparak devam ediyor. Atımıza yaptığımız yular ve diğer eyer gibi malzemelerden tüm insanlar istedi, onlara da yaptık ve daha sonrasında Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına bu eyerlerden gönderimizi yapıyoruz.