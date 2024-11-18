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Evinin odasında üretiyor, Türkiye'nin 81 iline satıyor! Tanesi 20 bin lira

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.11.2024 12:32
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Hatay'da yaşayan Nezahat Yeni, ‘Destan' isimli atlarına yular yaparak çıktığı yolda evinin odasında eyer üretip Türkiye'nin 81 iline satarak para kazanmaya devam ediyor.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Nezahat Yeni, 2016 yılında ‘Destan' isimli atına yular dikerek eyercilik macerasına başladı. Deprem sonrası evinin odasında eyer dikmeye devam eden Yeni'nin en büyük destekçisiyse eşi İrfan Yeni olmuş durumda. Ev hanımı olan ve çeyizinden kalan dikiş makinesiyle eyer dikmeye başlayan Yeni'nin diktiği eyerler Türkiye'nin 81 ili başta olmak üzere yurt dışına da satılıyor. Eyerlerin fiyatlarıysa 20 bin TL bandında.

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"İLK BAŞTA UFAK DİKİŞ MAKİNEMLE BAŞLADIM"

"İLK BAŞTA UFAK DİKİŞ MAKİNEMLE BAŞLADIM"

At eyeri üreten kadın girişimci 46 yaşındaki Nezahet Yeni, "6 Şubat depreminde evimiz zarar gördü ve Adana'daki köye evimize gittik. Bir süre orada kaldıktan sonra dükkanı açtık ve memleketimize geri döndük. Serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.

2016 yılında kendi Destan adında atımız vardı, serüvenimiz ona yular yaparak başladı ve sonrasında eyer yaparak devam ediyor. Atımıza yaptığımız yular ve diğer eyer gibi malzemelerden tüm insanlar istedi, onlara da yaptık ve daha sonrasında Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına bu eyerlerden gönderimizi yapıyoruz.

İlk başta ufak bir dikiş makinemle başladım ve sonra üç dört tane daha sanayi tipi dikiş makinesi aldım. Şu an onlarla üretimi yapıyorum. Eşim en büyük destekçim o iskeletlerini yapıyor. Müşterilerimiz istediği renkleri söylüyor bizde onlara göre eyerlerimizi makinada dikip gönderim yapıyoruz.

Müşterilerimiz telefon ederek memnun kaldıklarını ve çok beğendiklerini söylüyorlar. A kaliteli derimizden eğer yapıyoruz ve eyerlerin 5 yıl ömrü oluyor.

Ev hanımıydım 10 yıl önce başladım halen bu işi yapıyorum ve kazandıkça dükkanımı da yaptım. Evimde üretiyorum ve dükkanıma gönderiyorum. Eyerlerimizin maliyeti 20 bin TL ve biz 3 bin TL kar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
para At gelir kadın girişimci
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