Eylem Tok'un oğluna kötü örnek! Katil zanlısı 20 yıl sonra Türkiye'ye döndü, ilk durağı nikah masası oldu

İstanbul'da ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırıp "Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacağız" diyen, sonra da yine oğluyla ABD'ye kaçan anne Eylem Tok gündemden düşmüyor. Bu sırada yurt dışına kaçan bir katil zanlısı Türkiye'ye döndü bile.
2004 yılında Yeşilköy'de 19 yaşındaki Burak Şengöçen bıçaklanarak öldürülmüştü. Onu bıçaklayan, kız arkadaşının eski sevgilisi Serhat Aslan'dı.
Kanal D Haber'in aktardığına göre Serhat Aslan yurt dışına kaçtı.
Zanlı Aslan yıllarca kırmızı bültenle arandı. Londra'da görüntülense de yakalanamadı.
O davada zaman aşımı süresi dolunca da zanlı apar topar Türkiye'ye döndü.
Üstelik Aslan'ın döner dönmez evlendiği ortaya çıktı.