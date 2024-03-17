Eylem Tok'un oğluna kötü örnek! Katil zanlısı 20 yıl sonra Türkiye'ye döndü, ilk durağı nikah masası oldu

İstanbul'da ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırıp "Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacağız" diyen, sonra da yine oğluyla ABD'ye kaçan anne Eylem Tok gündemden düşmüyor. Bu sırada yurt dışına kaçan bir katil zanlısı Türkiye'ye döndü bile.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

