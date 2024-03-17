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  4. Eylem Tok'un oğluna kötü örnek! Katil zanlısı 20 yıl sonra Türkiye'ye döndü, ilk durağı nikah masası oldu

Eylem Tok'un oğluna kötü örnek! Katil zanlısı 20 yıl sonra Türkiye'ye döndü, ilk durağı nikah masası oldu

17.03.2024 09:02
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Türkiye Eylem Tok ve oğlunun yurt dışına kaçmasını konuşurken 20 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili infial yaratan bir gelişme yaşandı. 2004'te 19 yaşındaki Burak Şengöçen'i bıçaklayarak öldüren Serhat Aslan, davanın zaman aşımına uğramasını fırsat bilip Türkiye'ye döndü. Üstelik döner dönmez de dünya evine girdi! O düğünden kareler de paylaşıldı.

İstanbul'da ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçırıp "Türkiye'ye dönüp adalete teslim olacağız" diyen, sonra da yine oğluyla ABD'ye kaçan anne Eylem Tok gündemden düşmüyor. Bu sırada yurt dışına kaçan bir katil zanlısı Türkiye'ye döndü bile.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme

CİNAYETTEN 20 YIL SONRA TÜRKİYE'DE

2004 yılında Yeşilköy'de 19 yaşındaki Burak Şengöçen bıçaklanarak öldürülmüştü. Onu bıçaklayan, kız arkadaşının eski sevgilisi Serhat Aslan'dı.

Kanal D Haber'in aktardığına göre Serhat Aslan yurt dışına kaçtı.

Zanlı Aslan yıllarca kırmızı bültenle arandı. Londra'da görüntülense de yakalanamadı.

O davada zaman aşımı süresi dolunca da zanlı apar topar Türkiye'ye döndü.

Üstelik Aslan'ın döner dönmez evlendiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
düğün katil Eylem Tok
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