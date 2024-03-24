Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'

Türkiye'nin konuştuğu o kazayla ilgili Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci çok önemli bir iddia ortaya attı. Özer, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C.'nin okula gidip gelirken de o lüks aracı kullandığı, defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi. Aci'ye bu iddiasını destekleyen bir ihbar mesajı da geldi. O mesajı atan T.C.'nin okul arkadaşının annesiydi.
Acılı baba Özer Aci, oğlunu hayattan koparan T.C.'nin aynı lüks araçla, kazadan birkaç önce peş peşe hız kameralarına yakalandığını hatta ceza yediğini öne sürdü.
Cinayet gibi kazanın üstünden 24 gün geçti. Eylem Tok ve oğlu halen ABD'de...
Kanal D Haber'in haberine göre Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ehliyetsiz sürücü T.C. ile ilgili çok önemli iddialarda bulundu.
Aci, T.C.'nin kullandığı o lüks aracın Göktürk bölgesinde kazadan birkaç ay önce art arda hız kamerasına takıldığını söyledi ve 5 kez trafik cezası kesildiğini ifade etti.
Özer Aci, "Bize gelen ihbara göre çocuk o arabayla okula gidip geliyor. Yani kaza geliyorum diyor aslında baştan. Bu araca art arda 5 sefer ceza yazılmış. Bunların hepsi olasılıkla hız cezası ve Göktürk bölgesinde kesilmiş cezalar. Ceza yiyen büyük olasılıkla çocuk. Direksiyonda çocuk var tabii. Görülüyor ki bu araç çocuğa tahsis edilmiş" DEDİ.