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  4. Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Peş peşe çarpıcı iddialar: 'Kazadan birkaç ay önce...'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
24.03.2024 22:13
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Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardığı olayda yeni gelişmeler yaşandı. Acılı baba Özer Aci, kazadan birkaç ay önce T.C.'nin art arda hız kamerasına takıldığını ve ceza yediğini söyledi. Ayrıca, T.C.'nin okul arkadaşının annesi de attığı mesajda T.C.'nin okula da lüks araçla geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin konuştuğu o kazayla ilgili Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci çok önemli bir iddia ortaya attı. Özer, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C.'nin okula gidip gelirken de o lüks aracı kullandığı, defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi. Aci'ye bu iddiasını destekleyen bir ihbar mesajı da geldi. O mesajı atan T.C.'nin okul arkadaşının annesiydi.


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ÇARPICI İDDİA

ÇARPICI İDDİA

Acılı baba Özer Aci, oğlunu hayattan koparan T.C.'nin aynı lüks araçla, kazadan birkaç önce peş peşe hız kameralarına yakalandığını hatta ceza yediğini öne sürdü.

24 GÜN GEÇTİ

24 GÜN GEÇTİ

Cinayet gibi kazanın üstünden 24 gün geçti. Eylem Tok ve oğlu halen ABD'de...

Kanal D Haber'in haberine göre Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ehliyetsiz sürücü T.C. ile ilgili çok önemli iddialarda bulundu.

Aci, T.C.'nin kullandığı o lüks aracın Göktürk bölgesinde kazadan birkaç ay önce art arda hız kamerasına takıldığını söyledi ve 5 kez trafik cezası kesildiğini ifade etti.

"ART ARDA CEZA YAZILMIŞ"

"ART ARDA CEZA YAZILMIŞ"

Özer Aci, "Bize gelen ihbara göre çocuk o arabayla okula gidip geliyor. Yani kaza geliyorum diyor aslında baştan. Bu araca art arda 5 sefer ceza yazılmış. Bunların hepsi olasılıkla hız cezası ve Göktürk bölgesinde kesilmiş cezalar. Ceza yiyen büyük olasılıkla çocuk. Direksiyonda çocuk var tabii. Görülüyor ki bu araç çocuğa tahsis edilmiş" DEDİ. 

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Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
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