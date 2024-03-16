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  4. Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Sessizliğini bozdu: 'Belki daha kötüsünü yaparım'

Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Sessizliğini bozdu: 'Belki daha kötüsünü yaparım'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.03.2024 20:03
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Türkiye, Eylem Tok'un oğlunun karıştığı ölümlü kaza ve sonrasını konuşuyor. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği olayda anne Tok ve oğlu önce Mısır sonra da ABD'ye kaçmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Acı'nın annesine üzüldüğünü ifade eden S.T. "Evlat acısı diner mi? Ama diyor ya 'Gelsinler bir gün bile olsa hapis yatsınlar' diye, içime sokasım var o anneyi. Ben de olsam aynısını yaparım, belki daha kötüsünü yaparım" dedi.

Eylem Tok ve ünlü doktor Bülent Cihantimur'un oğlu 17 yaşındaki T.C., yaptığı kaza sonucunda Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Türkiye'de infial yaratan olayda anne ve oğlu ilk önce Mısır sonra da ABD'ye kaçmıştı. Tok ve oğlunun New York'ta çekilen görüntüleri tepkilere yol açmıştı. Olayda yeni bir gelişme yaşandı. Tok'un annesi sessizliğini bozdu. Tok'un annesi S.T. "Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler" dedi.


Manşet yönlendirme

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne ile oğlunun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

BABA İFADE VERMİŞTİ

BABA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma çerçevesinde 'suçluyu kayırma' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen şüpheli baba Bülent Cihantimur’un Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

"OĞLUMU TANIYORUM, DÖNMEK İSTİYOR"

"OĞLUMU TANIYORUM, DÖNMEK İSTİYOR"

Cihantimur, "Geri dönmesi konusunda ikna ettim. İkna olmuştu ancak sonrasında çevresinden ve medyadan gördüğü bilgilerden dolayı benimle irtibatı kesti. Sonra kendisine ulaşamadım. Oğlumla en son irtibat kurduğumda bana Türkiye’ye dönmek istediğini ısrarla söylemiştir. Her türlü yardıma hazırım. Oğlumun da dönmesini istiyorum. Oğlumla sık sık irtibat kuran bir insanım, bu durum beni de çok üzmüştür. Psikolojim bozuldu. Vefat eden kişinin ailesine taziyeye de gittim. Orada bize sitem edildi, kendilerine neden gelemediğimizi anlattım. Acılarını paylaştım, her türlü yardıma hazır olduğumu ilettim. Babası ile birbirimize telefonlarımızı verdik. Sonrasında ne kadar acılarını paylaşmak ve destek olmak için irtibat kurmaya çalışsak da kendilerinin tavırları değişmişti. Bizimle görüşmek istemediler. Oğlumun dönmesini çok istiyorum. Oğlumun gelmesi için ne gerekiyorsa yaparım. Kimseyi yönlendirmedim, hiçbir şeyi organize etmedim. Oğlumu tanıyorum, dönmek istiyor. Annesi ile döneceklerine ve adalete teslim olacaklarına inanıyorum" demişti.

TOK'UN ANNESİ KONUŞTU

TOK'UN ANNESİ KONUŞTU

Olayda Eylem Tok'un annesi sessizliğini bozdu.

"EYLEM ÇOCUĞU MECBUR GETİRECEK"

"EYLEM ÇOCUĞU MECBUR GETİRECEK"

DW Türkçe'ye konuşan S.T. "Olayı medyadan duyduk. Bilerek olan bir şey değil, bu büyük bir kaza. Cahil çocuklar arabayı almamalıydılar, sonu kötü oldu. Eylem çocuğu mecbur getirecek. Cezalarını çekecekler. Biraz olayın yatışmasını bekliyorlar herhalde" dedi.

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Eylem Tok
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