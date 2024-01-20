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Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar! İnanmıştım ama kandırıldığımı gördüm"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
20.01.2024 00:02 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Fatih Portakal'ın canlı yayındaki Altılı Masa ve 14-28 Mayıs seçimleriyle ilgili sözleri gündem oldu. Portakal, "Bizi adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje değilmiş. İnanmıştım ama kandırıldığımı gördüm" dedi.

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan Altılı Masa'yla ilgili sözleri çok konuşuldu.


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Canlı yayında Altılı Masa ile ilgili sert sözler söyleyen Portakal "Muhalefetin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi bize 14-28 Mayıs seçimleri" dedi.
Portakal şu ifadeleri kullandı: "Bizi 6'lı Masa diyerek adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş."
"Seçimden sonra buradaki eski dostların düşman olmasalar bile birbirlerine iyi gözle bakmadıklarını gördük."
"Altılı Masa kurmuşlardı. Ben inananlardandım. 'Güzel bir uzlaşı sağ sol bir araya geldi' diye düşündüm. Kandırıldım. "
"Ortaya çıkan manzaraya bakıyorum kandırıldığımı görüyorum. Çıksa içlerinden bir tanesi. 'Altılı Masa'yı tekrar kuruyoruz' dese inanır mısınız?"
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fatih portakal Meral Akşener
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