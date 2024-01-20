Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu! "Bizi adeta uyutmuşlar! İnanmıştım ama kandırıldığımı gördüm"

Sözcü TV'de ana haber bültenini sunan gazeteci Fatih Portakal'ın 14 Mayıs seçimleri öncesinde CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Doğru Yol Partisi ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan Altılı Masa'yla ilgili sözleri çok konuşuldu.



Canlı yayında Altılı Masa ile ilgili sert sözler söyleyen Portakal "Muhalefetin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi bize 14-28 Mayıs seçimleri" dedi.

Portakal şu ifadeleri kullandı: "Bizi 6'lı Masa diyerek adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş."

"Seçimden sonra buradaki eski dostların düşman olmasalar bile birbirlerine iyi gözle bakmadıklarını gördük."

"Altılı Masa kurmuşlardı. Ben inananlardandım. 'Güzel bir uzlaşı sağ sol bir araya geldi' diye düşündüm. Kandırıldım. "