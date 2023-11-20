Fazla kilo hastalıkların habercisi ama bunu ilk kez açıkladılar! Göbek ve bel bölgesinde yağlanma varsa tehlikedesiniz...

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği, yıllık toplantısı sonrasında bir rapor hazırladı. Bu raporda sağlıklı vücut kitle endeksleri değerlendirilirken ilginç bir sonuca ulaşıldı. Göbek ve bel bölgesindeki yağlanmanın Alzheimer hastalığına davetiye çıkardığı ifade edildi.



BU BELİRTİLERE SAHİPSENİZ DİKKAT! ALZHEIMER'A DAVETİYE ÇIKARIYOR

Araştırmacılar yağ ölçümlerini ve beyin taramalarını birlikte analiz ettiklerinde daha fazla iç organ yağına sahip katılımcıların beyinlerinde daha fazla amiloid birikimi olduğunu tespit ettiler. Bu da onların Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimallerini daha da güçlendiriyor.

Alzheimer hastalığının beyindeki en erken gelişimi, ilk semptomların ortaya çıkmasından 20 yıl kadar önce başlıyor. Araştırmacılar, araştırmaya katılanları takip ederek iç organ yağının potansiyel uzun vadeli etkisini araştırmayı planlıyor.

İç organlarda biriken yağ yüksek vücut kitle indeksine her zaman yansımıyor. Yağ tespiti için MRI taraması gerekse de doktorlar bazı belirtiler olabileceğini ifade ediyor.

Belin kalçadan daha geniş olması veya diyabete işaret edecek oranda yüksek kan şekeri bu belirtilerden bazıları arasında sayılıyor.