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  4. 'Fazla para' soruldu! Semih Kaya'dan 'matematik'li yanıt! Seçil Erzan: Para bende değil, Devlet bulabilir 'Banka tüm ajandalarımı aldı benden'

'Fazla para' soruldu! Semih Kaya'dan 'matematik'li yanıt! Seçil Erzan: Para bende değil, Devlet bulabilir 'Banka tüm ajandalarımı aldı benden'

15.01.2024 13:17 | Son Güncelleme:
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Aralarında spor dünyasından Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada 3. duruşma başladı. Erzan "İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim" derken "Sebebi benim çok özür dilerim ama bu para bende değil. Bunu Devlet bulabilir" ifadelerini kullandı. Ayrıntıları paylaşan gazeteci Kenan Taş da Semih Kaya'nın 'matematik'li yanıtını ve Erzan'ın 'ajanda' sözlerini yazdı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük getirilirken, tutuksuz sanıklardan Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük de duruşmaya geldi. Müştekiler Mert Zeydanlı, Nuray Şengüler ve Nurettin Gözaçan ile çok sayıda taraf avukatı da duruşmaya katıldı. Davaya basın mensupları da yoğun katılım gösterdi. İlk olarak Semih Kaya tanık olarak dinlenecek.

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SEÇİL ERZAN'IN YARGILANDIĞI DAVADA 3. DURUŞMA

Tanık öncesinde söz alan sanık Seçil Erzan, "GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı bu da bir gerçek. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Ben bir süre sonra daha fazla faiz isteyenlere para yetiştirmeye çalıştım. Sebebi benim çok özür dilerim ama bu para bende değil. Yardım edilmesini istiyorum, bunu devlet bulabilir" dedi.

Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. İfade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma devam ediyor. (DHA)

"HERHALDE MATEMATİK BİLGİSİNDE PROBLEM VAR"

"HERHALDE MATEMATİK BİLGİSİNDE PROBLEM VAR"

Öte yandan gazeteci Kenan Taş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak detayları paylaştı.

Taş mahkeme başkanının "Seçil Erzan size fazla fazla para verdiğini söylüyor" dediğini, Semih Kaya'nın ise "Herhalde matematik bilgisinde problem var. Bir kurgu yapıyor" şeklinde cevap verdiğini yazdı.

Diğer yandan Taş, Seçil Erzan'a yöneltilen "Bir kaydını tutmadın mı?" sorusu üzerine Erzan'ın "Banka tüm ajandalarımı aldı benden..." dediğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Fernando Muslera Semih Kaya Emre Belözoğlu Selçuk İnan Seçil Erzan
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