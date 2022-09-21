Feci kaza: Yabancı plakalı araçlar TIR'a çarptı! 2 ölü, 8 yaralı

Feci kaza Niğde-Ankara Otoyolu Yazıhüyük beldesi sınırlarında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR'a, dolu nedeniyle yavaşlayınca yabancı plakalı otomobil çarptı. Bir başka yabancı plakalı otomobilin de bu araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza yaşandı. İşte detaylar...

NEVŞEHİR'DEKİ KORKUNÇ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada, Rahime G, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Emik D, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NEVŞEHİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hastaneye gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'dan bilgi aldı.

Becel, gazetecilere, yaralılardan durumları ağır olanların bulunduğunu belirterek, "TIR, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç TIR'a çarpıyor. TIR sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor ve kaza yapan araca çarpıyor. Nevşehir Devlet Hastanemizde 3 yaralı bulunuyor. Özel hastanelerde de 3 yaralı var. Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralıların üçünün durumu ağır, diğerleri iyi. Yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşımız için başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. (AA)