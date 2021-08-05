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Fındık fiyatları ne kadar olur? Fındık taban fiyatları ne zaman açıklanacak?

05.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçimini fındık üretiminden sağlayan vatandaşlar fındık fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor. Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun, Düzce ve daha birçok ilde fındık fiyatlarının ne kadar olduğu açıklandı. İşte 2021 güncel fındık fiyatları listesi...

Fındık fiyatları, geçimini bu işten sağlayanlar için merak konusu oldu. Türkiye'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan fındığın 2021 güncel fiyat listesi haberimizde yer alıyor. Konuya ilişkin, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Lütfi Bayraktar açıklama yapmıştı. İşte 2021 güncel fındık fiyatları listesi...

Fındık fiyatları ne kadar olacak?

Fındık fiyatlarına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin güncel açıklama yapıldığında bilgiler haberimizde yer alacak. 2021 güncel fındık fiyatlarını haberimizde derledik.

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
* AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL * ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL * DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 T * FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL * GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL * KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL * ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL * SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL
* SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL * TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL * TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL * ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL * ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim. Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil. Burada daha önemli olan bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir."
Açıklamalarına devam eden Bayraktar, "Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir" dedi.
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Rize Trabzon

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