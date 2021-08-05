Fındık fiyatları ne kadar olur? Fındık taban fiyatları ne zaman açıklanacak?

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim. Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil. Burada daha önemli olan bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir."