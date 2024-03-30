'Finlandiya'nın en büyük göğüslerine' sahip kadın eski halini paylaştı! Gören çok şaşırdı

Geçen yıl, bunların o kadar büyük olduğunu ve "üzerlerine bir kahve fincanı bırakabileceğini" söylemişti ve çoğu zaman onları göstermeyi kendine görev edinmişti. Ancak son gönderisi biraz farklı bir şey yaptığı için hayranlarını şaşırttı.