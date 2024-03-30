'Finlandiya'nın en büyük göğüslerine' sahip kadın eski halini paylaştı! Gören çok şaşırdı

Büyük göğüslü bir model, ameliyatını hızlandırmadan önce nasıl göründüğünü paylaştı.
Daily Star'Da yer alan habere göre, 35 yaşındaki Sonja Lahtinen, "Finlandiya'nın en büyük göğüslerine" sahip olduğunu iddia ediyor; çünkü en büyük varlığına yani iki litrelik (2900cc) göğüslerine 34.315 Euro'dan fazla para harcadı.
Geçen yıl, bunların o kadar büyük olduğunu ve "üzerlerine bir kahve fincanı bırakabileceğini" söylemişti ve çoğu zaman onları göstermeyi kendine görev edinmişti. Ancak son gönderisi biraz farklı bir şey yaptığı için hayranlarını şaşırttı.
Sonja, birkaç yıl önce göğüslerinin "çok daha küçük" olduğu dönemde nasıl göründüğüne dair bir anı paylaştı. Fotoğraflarda, dar bir bikini giyerek sahilde dinlenirken görülüyor.
Pek çok kişi onun oldukça etkileyici bir göğüs dekoltesine sahip olduğunu düşünebilir ancak o zamanlar göğüslerinin aslında o kadar da büyük olmadığını söylemişti.
Instagram'da şunları yazdı : "Yaz aylarında İtalya'daki Garda Gölü'ndeydik. İkizlerim o zamanlar çok daha küçüktü." Fotoğrafları paylaştığından bu yana birçok kişi beğendi ve hayranları da hemen yorum yaptı. Sanki birçoğu aynı şeyi düşünüyormuş gibi.