KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. 'Finlandiya'nın en büyük göğüslerine' sahip kadın eski halini paylaştı! Gören çok şaşırdı

    'Finlandiya'nın en büyük göğüslerine' sahip kadın eski halini paylaştı! Gören çok şaşırdı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.03.2024 09:59
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sonja Lahtinen adlı bir model Finlandiya'daki en büyük göğüslere sahip olduğunu iddia ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan kadın geçtiğimiz günlerde göğüslerinin "çok daha küçük" olduklarında nasıl göründüklerine dair çok nadir bir fotoğraf paylaştı.

    Büyük göğüslü bir model, ameliyatını hızlandırmadan önce nasıl göründüğünü paylaştı.

    Yerel Seçim 2024

    Daily Star'Da yer alan habere göre, 35 yaşındaki Sonja Lahtinen, "Finlandiya'nın en büyük göğüslerine" sahip olduğunu iddia ediyor; çünkü en büyük varlığına yani iki litrelik (2900cc) göğüslerine 34.315 Euro'dan fazla para harcadı.

    Geçen yıl, bunların o kadar büyük olduğunu ve "üzerlerine bir kahve fincanı bırakabileceğini" söylemişti ve çoğu zaman onları göstermeyi kendine görev edinmişti. Ancak son gönderisi biraz farklı bir şey yaptığı için hayranlarını şaşırttı.

    Sonja, birkaç yıl önce göğüslerinin "çok daha küçük" olduğu dönemde nasıl göründüğüne dair bir anı paylaştı. Fotoğraflarda, dar bir bikini giyerek sahilde dinlenirken görülüyor.

    Pek çok kişi onun oldukça etkileyici bir göğüs dekoltesine sahip olduğunu düşünebilir ancak o zamanlar göğüslerinin aslında o kadar da büyük olmadığını söylemişti.

    Instagram'da şunları yazdı : "Yaz aylarında İtalya'daki Garda Gölü'ndeydik. İkizlerim o zamanlar çok daha küçüktü." Fotoğrafları paylaştığından bu yana birçok kişi beğendi ve hayranları da hemen yorum yaptı. Sanki birçoğu aynı şeyi düşünüyormuş gibi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Finlandiya kadın
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.