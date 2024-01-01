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  4. Fiyatı 1 TL'ye düştü, indirimi duyanların gözü döndü! Denizli'deki festivalde işler rayından çıktı

Fiyatı 1 TL'ye düştü, indirimi duyanların gözü döndü! Denizli'deki festivalde işler rayından çıktı

01.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
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Denizli'de fiyatı 1 liraya düşen ürünü duyanların gözü döndü. Saatler öncesinden kuyruğa girenler ürünü almak için kuyruğa girenler satış başladığında neredeyse adeta birbirleriyle kapıştı. İşler çığırından çıktı ve utandıran görüntüler gözler önüne serildi.

Kapılar açıldı, yaklaşık beş bin ürün yağmalandı. Akla durgunluk veren görüntüler Denizli'deki bir festivalden geldi.

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Show Haber'in aktardığına göre; festivalde 500 liralık alışveriş yapana zigon sehpa takımı 1 liradan satılacaktı.

Haberi duyanlar saatler öncesinden sıraya girdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan kalabalığı görenler şaşkına döndü.

Kapılar açılınca ortalık karıştı. Öyle ki çalışanlar bile şoktaydı.

Vatandaşlar TIRların üstüne çıkıp eşyalara, ürünlere zarar verdi. Manzarayı görenler gözlerine inanamadı.

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Denizli indirim izdiham kampanya
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