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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

04.08.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaduz: 0 - Arabam.com Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir

Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki Vaduz-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

3. dakikada Dobras'ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı.

5. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel'de kaldı.

7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında, Amilton'un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel'den oyun alanına döndü. Amilton'un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

26. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic'in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

- Vaduz: 0 - Arabam.com Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor

Vaduz-Arabam.com Konyaspor
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Konyaspor Vaduz futbol uefa konferans ligi

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