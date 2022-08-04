Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Rheinpark
Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic, Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler, Sutter, Tunahan Çiçek
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Rahmanovic, Amilton, Muhammet Demir
Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz (Konyaspor)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki Vaduz-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
3. dakikada Dobras'ın sol köşe gönderinden korner atışını kaleci Sehic, üstten tekrar kornere tokatladı.
5. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Büchel'de kaldı.
7. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında, Amilton'un gelişine vurduğu top, kaleci Büchel'den oyun alanına döndü. Amilton'un tekrar vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
10. dakikada Tunahan Çiçek'in ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.
26. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta, Rahmanovic'in ceza sahası içinde dokunuşunda top yandan auta gitti.
32. dakikada Amilton'un pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
- Vaduz: 0 - Arabam.com Konyaspor: 0 (İlk Yarı)