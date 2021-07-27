Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar! Gadir-i Hum ayeti ve hutbesi!

Ülkemizde çeşitli bölgelerde şii müslümanlar Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci gününde Gadir Hum Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu bayram, Zilhicci Ayı'nda üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar neler? İşte Gadir-i Hum ayeti...

Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar!

Gadir Hum Bayramı, şii müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ek olarak kutlanan bayramlardan biridir.

Bu bayram, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Şiî inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef olarak tayin etmiştir. İnanca göre bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum öne sürülmektedir. Anmak amacıyla her sene Hicrî Zilhicce ayının 18'inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanmaktadır.

Geleneksel olarak her sene düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı bazı etkinliklerle kutlanmaktadır. Özellikle sabah saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban kesmekte, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' ismi verilen güne özel yemeği hazırlamaktadır.

Yapılan ibadetler neler? "Hirisi" başta dar gelir vatandaşlar olmak üzere vatandaşlara dağıtılır. Bayramı kutlayan vatandaşlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, öğle vaktine yarım saat kalmışken iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi çeşitli ibadetler yaparlar.