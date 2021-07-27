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Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar! Gadir-i Hum ayeti ve hutbesi!

27.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şii müslümanlar tarafından Türkiye'de çeşitli bölgelerde Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci gününde kutlanmakta olan ve Gadir Hum Bayramı, bu ayda üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar nelerdir? İşte Gadir-i Hum ayeti ve hutbesi...

Ülkemizde çeşitli bölgelerde şii müslümanlar Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci gününde Gadir Hum Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu bayram, Zilhicci Ayı'nda üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Peki Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar neler? İşte Gadir-i Hum ayeti...

Gadir-i Hum Bayramı'nda yapılacaklar!

Gadir Hum Bayramı, şii müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'na ek olarak kutlanan bayramlardan biridir.
Bu bayram, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın on sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır. Şiî inancına göre İslam peygamberi, Ali bin Ebî Tâlib'i kendisinden sonra gelecek halef olarak tayin etmiştir. İnanca göre bunun kaynağı olarak Gadir-i Hum öne sürülmektedir. Anmak amacıyla her sene Hicrî Zilhicce ayının 18'inde "Gadir-i Hum Bayramı" kutlanmaktadır.
Geleneksel olarak her sene düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı bazı etkinliklerle kutlanmaktadır. Özellikle sabah saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban kesmekte, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' ismi verilen güne özel yemeği hazırlamaktadır.

Yapılan ibadetler neler?

Yapılan ibadetler neler?
"Hirisi" başta dar gelir vatandaşlar olmak üzere vatandaşlara dağıtılır. Bayramı kutlayan vatandaşlar, bu günde oruç tutmak, gusül almak, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, öğle vaktine yarım saat kalmışken iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi çeşitli ibadetler yaparlar.

Güne özel ayetler nelerdir?

Güne özel ayetler nelerdir?
Maide 67'inci ayetin İmam Ali'nin hilafet ilanıyla ilgili olduğu söylenilmektedir. Bunlardan bazıları; Suyuti'nin Ed-Durru'l Mensur'u, Vahidi'nin Esbab-ı Nüzül'ü, İbni Ebi Hatim'in Tefsiri'l Kur'ani'l Azim'idir: 1) "Ali b. Ebi Talib, Benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve Benden sonraki halifemdir.", 2) "Allah Resulü'nün (s.a.v.) halifesi odur. Müminleri emiri odur. Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur.", 3) "Ey insanlar! Bu Ali'dir. O Benim kardeşimdir, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir.", 4) "Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum.", 5) "Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır.", 6) "Benden sonra Ali, Allah'ın emri ile sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan Benim neslimin hakkıdır."
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