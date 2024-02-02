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  4. Gecenin sessizliği onun çığlığıyla bölündü! 'Beni kurtarın Allah'ım' sesi tüm mahalleyi ayağa kaldırdı

Gecenin sessizliği onun çığlığıyla bölündü! 'Beni kurtarın Allah'ım' sesi tüm mahalleyi ayağa kaldırdı

02.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün gece saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Gaziosmanpaşa'da yürüyen bir kişi sokağa giren motosikletli 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Neye uğradığını anlamayan adam bir anda yere düşüerek, "Beni kurtarın, Allah’ım" diye bağırarak yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken o anlar saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanarak yere yığılan şahıs çevredeki vatandaşlara "Beni kurtarın" diye bağırarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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MOTOSİKLETLE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde gerçekleşti. Sokakta yürüyen bir kişi, motosikletle sokağa giren 2 saldırganın pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yaralı olay yerinde yere yığılırken, vatandaşların ihbarı üzerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, saldırıyla alakalı çalışma başlattı.

"BENİ KURTARIN" DİYE BAĞIRDI

"BENİ KURTARIN" DİYE BAĞIRDI

Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, yere yığılan yaralının çevredeki vatandaşlardan bağırara "Beni kurtarın, Allah’ım" diye bağırarak yardım istediği görüldü.

Olaydan hemen sonra yaşanan sıcak anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul pompalı tüfek saldırı
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