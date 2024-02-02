Gecenin sessizliği onun çığlığıyla bölündü! 'Beni kurtarın Allah'ım' sesi tüm mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanarak yere yığılan şahıs çevredeki vatandaşlara "Beni kurtarın" diye bağırarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır