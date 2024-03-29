Geçmeyen öksürüğü olan kadın ne olduğunu öğrendikten sonra dehşete düştü! "20 kez doktora gittim ciddiye almadılar"

Aylarca süren yalvarış ve yalvarışlardan sonra doktorlar nihayet bir CT taraması yapılmasını istediler ve bu, Ashley'nin 4. evre akciğer kanseri olduğunu ortaya çıkardı. Artık teşhis konmuş olmasına rağmen, kendini savunma yolculuğu henüz bitmemişti. "Nisan 2023'te pnömonektomi (sağ akciğerin alınması) yaptırmam planlandı" dedi. "Ameliyattan sadece bir hafta önce sağlık uzmanı daha fazla teste ve ekibinden daha fazla görüşe ihtiyacımız olduğuna karar verdi. Açık bir plan olmadan iki aydan fazla bekledikten sonra, daha fazla cerrahi konsültasyon için diğer sağlık kurumlarıyla görüşmeye karar verdim. Oakland'daki Kaiser'de, akciğerimi almanın bana daha iyi sonuçlar sağlayacağından emin olan dinamik ve kendini işine adamış bir cerrahla bağlantı kurdum."

Ashley üç ay sonra ameliyat oldu. Pnömonektomi başarılı oldu, ancak iki yıl boyunca her üç haftada bir immünoterapi ve ardından üç yıl boyunca yılda iki kez izleme dahil olmak üzere önünde hala uzun bir yol var.

