HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. "Gerçekten böyle mi olacak?" dedirtmişti! Hyundai SEVEN resmen tanıtıldı

"Gerçekten böyle mi olacak?" dedirtmişti! Hyundai SEVEN resmen tanıtıldı

18.11.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hyundai, çizimleriyle "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten yeni elektrikli konsept modeli SEVEN'ı resmen görücüye çıkardı. Hyundai’nin alt markası IONIQ tarafından üretilecek olan elektrikli SUV SEVEN, iç ve dış tasarımı ile otomobilseverlerin dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Hyundai, 17 Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA'da tanıtacağı tamamen elektrikli SUV konsepti SEVEN'in çizim görsellerini yayınlamış ve biz de "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten bu görselleri geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık.

Hyundai SEVEN’ın "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten ilk çizimleri geldiHyundai SEVEN’ın "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten ilk çizimleri geldi

Nitekim Hyundai Motor Company, Amerika’da düzenlenen AutoMobility LA’de yeni konsept modeli SEVEN’i resmi olarak tanıttı. Hyundai’nin alt markası IONIQ tarafından hazırlanan konsept otomobil, hızla yükselen elektrikli SUV trendine uyum sağlamayı amaçlıyor. SEVEN, aktarılanlara göre aynı zamanda Hyundai’nin 2045 yılına kadarki karbon nötrlüğüne olan bağlılığının da bir yansıması.

SEVEN konsepti, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP (Electric-Global Modular Platform) üzerine inşa edilmiş bir model. Marka tarafından, E-GMP'nin uzun dingil mesafesi ve düz platform zemininin ise daha büyük pil kullanımı için elektrikli otomobillere avantaj sağladığı aktarılıyor.

İŞTE TÜM DETAYLARIYLA HYUNDAI SEVEN!

SEVEN, geleneksel SUV modellerden farklı bir aerodinamik siluete sahip. Model, alçaltılmış bir motor kapağı, aerodinamik tavan çizgisi ve uzatılmış dingil mesafesi ile içten yanmalı SUV'lardan ayrılıyor.
SEVEN, daha güçlü bir yol tutuşu için, fren soğutma veya düşük sürtünme gereksinimlerine bağlı olarak açılan ve kapanan entegre “Aktif Hava Kanatları”na sahip tekerleklerle donatılmış.
SEVEN, gecenin karanlığında dikkat çeken ve aynı zamanda IONIQ'in marka kimliği haline gelen Parametrik Piksel ışıklara da sahip.
SEVEN'in dingil mesafesi, genişliği artırmak için mümkün olduğunca yüksek tutulmuş ve toplamda 3,2 metreye kadar bir değer elde edilmiş. İç mekana girişi ve çıkışı kolaylaştırmak için sütunsuz kapılar tercih edilmiş.
Hyundai'nin konsepti, sürücü koltuğu kullanılmadığında gizlenen ve geri çekilebilen bir kontrol çubuğuna da sahip.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hyundai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Hazine'den döviz bürosu kararı! 100 dolar ve üzeri için zorunlu olacak

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Merkez Bankasına 'faiz' çağrısı: Yapmayın

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Terk edilen genç kız bakın ne yaptı!

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu?

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Akılalmaz ölüm! Midesinde patladı

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

Mecliste 'uyuşturucu' tartışması! "Normal bir ülke olsa..."

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.