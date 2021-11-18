"Gerçekten böyle mi olacak?" dedirtmişti! Hyundai SEVEN resmen tanıtıldı

Hyundai, 17 Kasım’da Amerika’daki AutoMobility LA'da tanıtacağı tamamen elektrikli SUV konsepti SEVEN'in çizim görsellerini yayınlamış ve biz de "gerçekten böyle mi olacak?" dedirten bu görselleri geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık.

Nitekim Hyundai Motor Company, Amerika’da düzenlenen AutoMobility LA’de yeni konsept modeli SEVEN’i resmi olarak tanıttı. Hyundai’nin alt markası IONIQ tarafından hazırlanan konsept otomobil, hızla yükselen elektrikli SUV trendine uyum sağlamayı amaçlıyor. SEVEN, aktarılanlara göre aynı zamanda Hyundai’nin 2045 yılına kadarki karbon nötrlüğüne olan bağlılığının da bir yansıması.

SEVEN konsepti, Hyundai Motor Grubu'nun elektrikli araçlar için özel olarak geliştirdiği E-GMP (Electric-Global Modular Platform) üzerine inşa edilmiş bir model. Marka tarafından, E-GMP'nin uzun dingil mesafesi ve düz platform zemininin ise daha büyük pil kullanımı için elektrikli otomobillere avantaj sağladığı aktarılıyor.