Girit'te deprem mi oldu? Antalya, Muğla ve İzmir'den hissedildi! İşte son depremler listesi...

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Antalya, Muğla ve İzmir'den de hissedildi. Saat 12.24'te gerçekleşen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu ifade edildi. Aynı bölgede 12.36'da 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
EGE DENİZİ
Geçtiğimiz gün Ege Denizi'nde 7,20 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem 23.36'da oldu.
VAN/TUSBA
AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre Van Tusba'da 10 Ekim'de 6,99 derinliğinde deprem oldu. 3.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 18.44'te meydana geldi.
İRAN/DEZFUL
4 Ekim'de İran Dezful'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05.39'da gerçekleşen depremin derinliğinin 35.10 km olduğu belirtildi.
KONAK/MUĞLA
10 Ekim'de Konak Muğla'da 23.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 5.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.