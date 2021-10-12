Girit'te deprem mi oldu? Antalya, Muğla ve İzmir'den hissedildi! İşte son depremler listesi...

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Antalya, Muğla ve İzmir'den de hissedildi. Saat 12.24'te gerçekleşen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu ifade edildi. Aynı bölgede 12.36'da 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. İşte son depremler listesi...