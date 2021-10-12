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  4. Girit'te deprem mi oldu? Antalya, Muğla ve İzmir'den hissedildi! İşte son depremler listesi...

Girit'te deprem mi oldu? Antalya, Muğla ve İzmir'den hissedildi! İşte son depremler listesi...

12.10.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in en büyük beşinci adası olan Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Sarsıntının Türkiye'de de hissedilmesinin yanı sıra Mısır ve Tunus kıyılarına kadar ulaştığı görüldü. Sarsıntının merkez üssü, Girit'in güneydoğusundaki Sitia'ya 51 kilometre mesafede. İşte detaylar...

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Antalya, Muğla ve İzmir'den de hissedildi. Saat 12.24'te gerçekleşen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu ifade edildi. Aynı bölgede 12.36'da 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

EGE DENİZİ

EGE DENİZİ
Geçtiğimiz gün Ege Denizi'nde 7,20 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem 23.36'da oldu.

VAN/TUSBA

VAN/TUSBA
AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre Van Tusba'da 10 Ekim'de 6,99 derinliğinde deprem oldu. 3.5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 18.44'te meydana geldi.

İRAN/DEZFUL

İRAN/DEZFUL
4 Ekim'de İran Dezful'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 05.39'da gerçekleşen depremin derinliğinin 35.10 km olduğu belirtildi.

KONAK/MUĞLA

KONAK/MUĞLA
10 Ekim'de Konak Muğla'da 23.24 sıralarında 3.0 büyüklüğünde ve 5.5 km derinliğinde deprem meydana geldi.
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Anahtar Kelimeler:
deprem

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