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    4. Göğüslerin sarkmasına neden oluyor! Bunları asla yapmayın... 5 yanlış alışkanlığı değiştirerek kurtulabilirsiniz

    Göğüslerin sarkmasına neden oluyor! Bunları asla yapmayın... 5 yanlış alışkanlığı değiştirerek kurtulabilirsiniz

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    19.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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    Kadınların vücutlarıyla ilgili olarak en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de zaman içerisinde gelişebilen göğüslerin sarkması durumu. Elbette genetik faktörler ve zamana karşı koyamama gibi gerekçelerle bu durum gerçekleşse de kadınların farkında olmadan yaptıkları bazı rutin alışkanlıkları da göğüslerin sarkmasına yol açabiliyor. Basit alışkanlıklarınızı değiştirerek sarkma durumundan göğüslerinizi koruyabilirsiniz. İşte göğüslerin sarkmasına neden olan o 5 alışkanlık...

    İnsanların, özellikle de kadınların vücudu zaman içerisinde büyük değişimlere uğruyor. Yaşın da getirdiği etkilerle yaşanan bu değişimlerin bazılarına aslında karşı koymak mümkün. Örneğin; göğüslerin sarkması pek çokları için kaçınılmaz bir durum gibi görünse de aslında bazı yanlış alışkanlıkları düzelterek buna karşı koymak mümkün. Yanlış sütyen, günlük aktiviteler ve çok daha fazlası göğüslerin sarkmasına sebep olabiliyor.

    GÖĞÜSLERİN SARKMASININ ÖNÜNÜ AÇAN 5 YANLIŞ HAREKET

    İşte göğüslerinizin sarkmaması için bir an önce bırakmanız o yanlış alışkanlıklar...

    HIZLI KİLO ALIP VERME

    HIZLI KİLO ALIP VERME

    Bir mucize gibi sunulan hızlı kilo verdiren diyetlerin aslında vücuda olumsuz yansımaları da olmuyor değil. Örneğin; ayda 4 kilo verip sonraki hafta 2 kilosunu geri almak göğüslerinizin sarkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sağlıksız ve hızlı kilo verdiren diyetlerden uzak durmanızda yarar var.

    SİGARA

    SİGARA

    Sağlığa çok ciddi zararları olan sigara, göğüslerin sarkmasına yol açıyor. Çünkü bu zararlı alışkanlık, elastin ismi verilen ve cilde esneklik sağlayan proteinin yapısını bozuyor. Bu nedenle bu bağımlılık sonucu deri esnemiyor, onun yerine sarkıyor.

    FAZLA GÜNEŞE MARUZ KALMAK

    FAZLA GÜNEŞE MARUZ KALMAK

    Herkesin bildiği gibi, güneş kremi kullanmadan güneşe çıkmak ve doğrudan gelen güneş ışınlarının sürekli hedefi olmak ciltte kırışıklıklara ve lekelere neden olabiliyor. Aslında göğüslerde güneşin olumsuz etkilerini görmek mümkün. Bu nedenle göğüslerdeki sarkma riskini en aza indirmek için güneş kremini mutlaka kullanmak gerekiyor.

    YANLIŞ SÜTYEN SEÇİMİ

    YANLIŞ SÜTYEN SEÇİMİ

    Yanlış sütyen kullanımı da kadınların göğüslerinde sarkmaya neden olabiliyor. Özellikle göğüslerin sütyenin içinde fazlaca hareket edebildiği desteksiz modeller sarkmaya ön hazırlayabiliyor. Bu nedenle göğüs yapınıza uygun sütyenleri tercih etmek ve sağlıklı modellere yönelmek çok önemli.

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    Anahtar Kelimeler:
    Meme‎ sütyen göğüs
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