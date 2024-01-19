Göğüslerin sarkmasına neden oluyor! Bunları asla yapmayın... 5 yanlış alışkanlığı değiştirerek kurtulabilirsiniz

İnsanların, özellikle de kadınların vücudu zaman içerisinde büyük değişimlere uğruyor. Yaşın da getirdiği etkilerle yaşanan bu değişimlerin bazılarına aslında karşı koymak mümkün. Örneğin; göğüslerin sarkması pek çokları için kaçınılmaz bir durum gibi görünse de aslında bazı yanlış alışkanlıkları düzelterek buna karşı koymak mümkün. Yanlış sütyen, günlük aktiviteler ve çok daha fazlası göğüslerin sarkmasına sebep olabiliyor.
İşte göğüslerinizin sarkmaması için bir an önce bırakmanız o yanlış alışkanlıklar...
Bir mucize gibi sunulan hızlı kilo verdiren diyetlerin aslında vücuda olumsuz yansımaları da olmuyor değil. Örneğin; ayda 4 kilo verip sonraki hafta 2 kilosunu geri almak göğüslerinizin sarkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sağlıksız ve hızlı kilo verdiren diyetlerden uzak durmanızda yarar var.
Sağlığa çok ciddi zararları olan sigara, göğüslerin sarkmasına yol açıyor. Çünkü bu zararlı alışkanlık, elastin ismi verilen ve cilde esneklik sağlayan proteinin yapısını bozuyor. Bu nedenle bu bağımlılık sonucu deri esnemiyor, onun yerine sarkıyor.
Herkesin bildiği gibi, güneş kremi kullanmadan güneşe çıkmak ve doğrudan gelen güneş ışınlarının sürekli hedefi olmak ciltte kırışıklıklara ve lekelere neden olabiliyor. Aslında göğüslerde güneşin olumsuz etkilerini görmek mümkün. Bu nedenle göğüslerdeki sarkma riskini en aza indirmek için güneş kremini mutlaka kullanmak gerekiyor.
Yanlış sütyen kullanımı da kadınların göğüslerinde sarkmaya neden olabiliyor. Özellikle göğüslerin sütyenin içinde fazlaca hareket edebildiği desteksiz modeller sarkmaya ön hazırlayabiliyor. Bu nedenle göğüs yapınıza uygun sütyenleri tercih etmek ve sağlıklı modellere yönelmek çok önemli.