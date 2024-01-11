Gökhan Zan kendisine gelen teklifi canlı yayında duyurdu: "Cin gibi siyasetçi, hemen aramış"

Seçim zamanı kendisine İYİ Parti'den teklifi değerlendiren Gökhan Zan ikinci sıradan milletvekili adayı olmuş ancak Meclis'e girememişti. Daha sonra partiden istifa eden Zan, "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti'den istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.