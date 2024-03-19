Gökhan Zan montaj ve deep fake dedi, 'ses kayıtları' Hatay'ı karıştırdı! İsimleri geçiyordu... AK Partili Yeşildal ve Öztürk'ten 'pazarlık' iddialarına sert yanıt

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala geri çekti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

Herkes sayılı günler kala TİP'in neden Gökhan Zan'ın adaylığını desteklemekten vazgeçtiğini merak ederken, Zan'a ait olduğu iddia edilen iki ses kaydının olduğu kamuoyuna yansıdı. Söz konusu ses kaydıyla ilgili detayları Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz aktardı.

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