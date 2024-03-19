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  4. Gökhan Zan montaj ve deep fake dedi, 'ses kayıtları' Hatay'ı karıştırdı! İsimleri geçiyordu... AK Partili Yeşildal ve Öztürk'ten 'pazarlık' iddialarına sert yanıt

Gökhan Zan montaj ve deep fake dedi, 'ses kayıtları' Hatay'ı karıştırdı! İsimleri geçiyordu... AK Partili Yeşildal ve Öztürk'ten 'pazarlık' iddialarına sert yanıt

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2024 09:44
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Seçime günler kala Hatay'da TİP ve Gökhan Zan kaosu yaşanıyor. 'Kirli pazarlık' ve ses kaydı iddiaları nedeniyle TİP, Gökhan Zan'ın adaylığını çekme kararı alırken, Zan ise kayıtların montaj ve deep fake olduğunu belirterek savcılığa başvurdu. Söz konusu kayıtlarda ismi geçen AK Partili Adem Yeşildal ve Mehmet Öztürk, 'pazarlık' iddialarını kesin bir dille reddederken Lütfü Savaş'ın bir komplo kurduğunu iddia etti. TİP ise Zan'ın açıklamalarının kendilerini ikna edemediğini dile getirdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala geri çekti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.

Herkes sayılı günler kala TİP'in neden Gökhan Zan'ın adaylığını desteklemekten vazgeçtiğini merak ederken, Zan'a ait olduğu iddia edilen iki ses kaydının olduğu kamuoyuna yansıdı. Söz konusu ses kaydıyla ilgili detayları Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz aktardı.

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"İL BAŞKANLIĞI TUVALETİNDEN ARIYORUM"

"İL BAŞKANLIĞI TUVALETİNDEN ARIYORUM"

Hataylı coğrafya öğretmeni Turgay Kocakaya ile Gökhan Zan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde Kocakaya Zan'ı AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nın tuvaletinden aradığını söylüyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öztürk ile görüştüğünü ileri süren Kocakaya; iki AK Partili ile Zan adına pazarlık yaptığını, adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini savunuyor.

"NİYE 5 MİLYON DEMEDİN?"

"NİYE 5 MİLYON DEMEDİN?"

Zan olduğu iddia edilen kişi de “Niye 5 milyon demedin” şeklinde yanıt veriyor.

TRT'DE SPOR YORUMCULUĞU, HATAYSPOR'DA YÖNETİCİLİK...

TRT'DE SPOR YORUMCULUĞU, HATAYSPOR'DA YÖNETİCİLİK...

Kocakaya, TRT’de spor yorumculuğu, Hatayspor’da yöneticilik ve Zan Ailesi’ne koruma tahsis edilmesini istediğini de söylüyor.

İkinci kayıtta Zan, Kocakaya’ya, onun tarafından ihanete uğradığını söylüyor ve Hatay’a gelmesini tehditkar şekilde salık veriyor.

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Hatay ak parti gökhan zan türkiye işçi partisi Seçim 2024
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