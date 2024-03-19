Gökhan Zan montaj ve deep fake dedi, 'ses kayıtları' Hatay'ı karıştırdı! İsimleri geçiyordu... AK Partili Yeşildal ve Öztürk'ten 'pazarlık' iddialarına sert yanıt

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala geri çekti. Alınan kararın duyurulduğu açıklamada ‘kirli pazarlık' ifadeleri bir anda gündeme bomba gibi düşerken; Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmediğini duyurdu.
Herkes sayılı günler kala TİP'in neden Gökhan Zan'ın adaylığını desteklemekten vazgeçtiğini merak ederken, Zan'a ait olduğu iddia edilen iki ses kaydının olduğu kamuoyuna yansıdı. Söz konusu ses kaydıyla ilgili detayları Sözcü yazarı gazeteci İsmail Saymaz aktardı.
31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
Hataylı coğrafya öğretmeni Turgay Kocakaya ile Gökhan Zan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinde Kocakaya Zan'ı AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nın tuvaletinden aradığını söylüyor.
AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öztürk ile görüştüğünü ileri süren Kocakaya; iki AK Partili ile Zan adına pazarlık yaptığını, adaylıktan çekilmemesi karşılığında 3 milyon dolar istediğini savunuyor.
Zan olduğu iddia edilen kişi de “Niye 5 milyon demedin” şeklinde yanıt veriyor.
Kocakaya, TRT’de spor yorumculuğu, Hatayspor’da yöneticilik ve Zan Ailesi’ne koruma tahsis edilmesini istediğini de söylüyor.
İkinci kayıtta Zan, Kocakaya’ya, onun tarafından ihanete uğradığını söylüyor ve Hatay’a gelmesini tehditkar şekilde salık veriyor.