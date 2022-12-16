Gördüğünüz yer koşarak uzaklaşın! İlişkilerde en problemli burçlar

Dış görünüşten etkilensek de ilişkinin içerisine girildiğinde maalesef ki dış görünüşün çok da bir önemi kalmıyor. Flört aşamasında çok eğlenceli ve çekici bulduğumuz kişiler ilişkide bambaşka birine dönüşebiliyor. Bu dönüşümler büyük problemlere yol açıyor. İlişki sorunu olan belirli burçlar bulunuyor. Karşınızdaki kişi aşağıdaki burçlardansa bir ilişkiye başlamadan önce tekrar düşünün.

İLİŞKİDE EN PROBLEMLİ BURÇLAR

KOÇ BURCU Koç, istikrarsız ilişkilere en yatkındır. Aşırı şiddetli tepkileri ve öfke patlamaları gerilimin artmasına neden olur, bu nedenle ilişkileri genellikle istikrarsızdır ve uzun süremez. Partnerler onları sabırsızlıkları, bencillikleri ve ilişki kurmaya ilgisizlikleri nedeniyle sık sık eleştirir.

BAŞAK BURCU Başaklar, en azından ruh eşleri olan ve onları oldukları gibi kabul eden biriyle tanışana kadar ilişkilerde her zaman sorunlar yaşarlar. Bu insanlar genellikle duygularını gizler bu nedenle onları anlamak zordur. Aşırı eleştiri ve duygusal kapanma, sonunda sevilen kişiden uzaklaşmaya yol açar.

İKİZLER BURCU İkizler burcunun da istikrarsız ilişkileri vardır. Duygularını nasıl göstereceklerini bilmiyorlar ve sevdikleri kişinin onu ne kadar önemsediklerini bilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ancak bu, sonunda partnerin memnuniyetsizliğine ve gerginliğin artmasına neden olur.