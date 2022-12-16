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  4. Gördüğünüz yer koşarak uzaklaşın! İlişkilerde en problemli burçlar

Gördüğünüz yer koşarak uzaklaşın! İlişkilerde en problemli burçlar

16.12.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes mutlu olabileceği bir ilişki istese de sağlıklı ilişkiye ulaşmak ve bu ilişkiyi yürütmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Kadınlar ilişkiye başlamadan önce çeşitli sorularla karşılarındaki kişiyi tanımaya çalışıyor. Tanıştığımız kişinin burcu da onu tanımamız için fazlasıyla ipucu veriyor. Bazı burçlar var ki arkadaş olarak çok iyi olsalar da ilişki de oldukça problem çıkarıyorlar. İşte ilişkide en problemli burçlar...

Dış görünüşten etkilensek de ilişkinin içerisine girildiğinde maalesef ki dış görünüşün çok da bir önemi kalmıyor. Flört aşamasında çok eğlenceli ve çekici bulduğumuz kişiler ilişkide bambaşka birine dönüşebiliyor. Bu dönüşümler büyük problemlere yol açıyor. İlişki sorunu olan belirli burçlar bulunuyor. Karşınızdaki kişi aşağıdaki burçlardansa bir ilişkiye başlamadan önce tekrar düşünün.

İLİŞKİDE EN PROBLEMLİ BURÇLAR

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Koç, istikrarsız ilişkilere en yatkındır. Aşırı şiddetli tepkileri ve öfke patlamaları gerilimin artmasına neden olur, bu nedenle ilişkileri genellikle istikrarsızdır ve uzun süremez. Partnerler onları sabırsızlıkları, bencillikleri ve ilişki kurmaya ilgisizlikleri nedeniyle sık sık eleştirir.

BAŞAK BURCU

BAŞAK BURCU
Başaklar, en azından ruh eşleri olan ve onları oldukları gibi kabul eden biriyle tanışana kadar ilişkilerde her zaman sorunlar yaşarlar. Bu insanlar genellikle duygularını gizler bu nedenle onları anlamak zordur. Aşırı eleştiri ve duygusal kapanma, sonunda sevilen kişiden uzaklaşmaya yol açar.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler burcunun da istikrarsız ilişkileri vardır. Duygularını nasıl göstereceklerini bilmiyorlar ve sevdikleri kişinin onu ne kadar önemsediklerini bilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ancak bu, sonunda partnerin memnuniyetsizliğine ve gerginliğin artmasına neden olur.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen, Yengeçlerin genellikle sorunlu ilişkileri vardır. Bu insanlar sevgilerini ifade etmekten asla çekinmezler. Eşlerinin kendilerini özel hissetmelerini isterler ve her zaman onları ne kadar sevdiklerini göstermenin yeni yollarını ararlar. Ancak çoğu zaman aşırı hassas oldukları ve gerçek yüzlerini göstermedikleri için eleştirilirler ve bu durum bazen ilişkide sorunlara yol açar.
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