Gören fotoğraf çekmek için yarışıyor! 1929 modellik aracına gözü gibi bakıyor: 600 bin verdiler satmadım

Elazığ’da ikamet eden 5 çocuk babası Alican Özen (46), 10 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı ve bu süre zarfında 100 bin lira masraf ettiği 1929 model klasik otomobiline göz gibi bakıyor. Evinin bahçesindeki kapalı garajında muhafaza ettiği aracının günlük bakımını her gün yapan Özen, bazı günlerde ise aracıyla şehir turuna çıkıyor.

Görenlerin fotoğraf çekmek, düğünlerde kullanmak istediği bu klasik aracına taliplerin olduğunu belirten Özen, yakın tarihler 600 bin lira teklif gelmesine rağmen aracını satmadığını söyledi.