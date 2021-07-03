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  4. Gören fotoğraf çekmek için yarışıyor! 1929 modellik aracına gözü gibi bakıyor: 600 bin verdiler satmadım

Gören fotoğraf çekmek için yarışıyor! 1929 modellik aracına gözü gibi bakıyor: 600 bin verdiler satmadım

03.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da klasik araba tutkunu Alican Özen, 10 yıl önce Antalya’dan 1929 model bir araç aldı. Aldığı klasik otomobiline 100 bin lira masraf yapıp modifiyesini de gerçekleştiren Özen, aracına gözü gibi bakmaya başladı. Özen, görenlerin durdurup fotoğraf çektirdiği aracını, 600 bin lira teklif gelmesine rağmen satmadı.

Elazığ’da ikamet eden 5 çocuk babası Alican Özen (46), 10 yıl önce bakımsız bir şekilde satın aldığı ve bu süre zarfında 100 bin lira masraf ettiği 1929 model klasik otomobiline göz gibi bakıyor. Evinin bahçesindeki kapalı garajında muhafaza ettiği aracının günlük bakımını her gün yapan Özen, bazı günlerde ise aracıyla şehir turuna çıkıyor.

Görenlerin fotoğraf çekmek, düğünlerde kullanmak istediği bu klasik aracına taliplerin olduğunu belirten Özen, yakın tarihler 600 bin lira teklif gelmesine rağmen aracını satmadığını söyledi.

600 BİN LİRALIK TEKLİFE RAĞMEN SATMIYOR

Aracını kapalı garajında muhafaza ettiğini belirten Alican Özen, "Bu klasik aracı 10 yıl önce Antalya’dan bir kadından takas usulüyle edindim. Aracımı Antalya’da modifiye ettirdim. Aracım, 1929 Amerika yapımıdır. Bu araçlar Türkiye’de nadir bulunuyor. Bölgemizde yok, aracın günlük bakımlarını yapıyorum. Kendi evimin bahçesinde kapalı otoparkım var, orada muhafaza ediyorum. Bu şekilde de kullanıyorum" dedi.

'600 BİN LİRA TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM''

'600 BİN LİRA TEKLİF GELDİ AMA KABUL ETMEDİM''
Aracı aldığında bakımsız olduğunu ve araca ciddi bir masraf yaptığını dil getiren Özen, "Bu aracı ilk aldığımda bakımsız bir haldeydi. Aracı daha önce bir dizide oynatmışlar, onun üzerine geçici bir siyah boya yapmışlardı. Ben onu temizlettim, altında kendine ait orijinal boyası çıktı. Modifiyesini de Bursa’da ustalara yaptırdım. Külfetli de bir masraf yaptım.
Toplam 10 yıl içerisinde ortalama 100 bin liraya yakın bir masrafım oldu. 600 bin liralık bir teklif geldi ama ben aracımı satmadım. Değerini bilen insan olursa belki düşünebilirim" diye konuştu.
Aracı görenlerin şaşkınlık geçirdiğini ifade eden Özen, "Bazen çarşıda tur atıyorum. Görenler fotoğraf çekiyorlar. Düğünler için isteyenler oluyor. Sünnet düğünleri için bile isteyenler var. Birkaç defa aracı verdim ama fazla yıpranmaması açısından da böyle kullandırmak istemiyorum" şeklinde konuştu.
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Elazığ
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