HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ücretsiz mi?

Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ücretsiz mi?

06.10.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da çalışma izni ve ikamet hakkı isteyenlerin Green Card'a sahip olması gerekiyor. Green Card başvurularının ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği belli oldu. Green Card, halk arasında Yeşil Kart olarak da biliniyor. En az lise mezunu olmak, Green Card'a başvuru yaparken gerekli şartlar arasında yer alıyor.

Green Card başvuruları yalnızca belirti tarihler arasında alınıyor. Başvurular 6 Ekim 2021 saat 19.00 itibarıyla başlıyor. Türkiye, Green Card'a başvuru yapabilen ülkeler arasında yer alıyor. Söz konusu başvuru ücretsiz yapılıyor. Eğer başvuruda bulunacak kişi yeteri kadar İngilizce dil bilgisine sahip değilse, başvuruyu belirli kurumlar aracılığıyla yapabilir. Ancak bu hizmet para ile sağlanır.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu sene Green Card başvuruları 6 Ekim saat 19.00'da başlıyor ve 9 Kasım 2021'de sona eriyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden yapılır. Bu site İngilizce olarak yayın yapıyor. Dolayısıyla tüm aşamaların doğru bir şekilde anlaşılması ve sorulara doğru yanıt verilmesi gerekiyor. Green Card başvurusu yapan kişilerin bütün bilgileri hatasız girmesi gerekiyor.

İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Başvuru yapılan ülkenin Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. (Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.) * En az lise mezunu olmak. * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak * Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak. * 18 yaşından büyük olmak. (18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.) * Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. (Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.) * Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve kişinin mevcut haliyle birebir uyumlu olması.
Green Card başvurusu her başvuru döneminde bir kez yapılır. Aynı yıl içinde kişi birden fazla kez başvuru yaparsa başvurular iptal edilir, diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilir. Başvuru sonucunda kişinin Green Card'a sahip olup olmayacağı bilgisi, başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında kişiye verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edilir.

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?
Green Card için ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinden başvuru yapılır. Başvuru yapmak için herhangi bir ücret talep edilmez. Eğer başvuruda bulunan kişiye Green Card çıkarsa, bu kişinin Amerika'ya gitmesi için başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapmalıdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amerika Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

SMA taraması evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Erdoğan'ın 'ilk 4 madde' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.