Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ücretsiz mi?

Green Card başvuruları yalnızca belirti tarihler arasında alınıyor. Başvurular 6 Ekim 2021 saat 19.00 itibarıyla başlıyor. Türkiye, Green Card'a başvuru yapabilen ülkeler arasında yer alıyor. Söz konusu başvuru ücretsiz yapılıyor. Eğer başvuruda bulunacak kişi yeteri kadar İngilizce dil bilgisine sahip değilse, başvuruyu belirli kurumlar aracılığıyla yapabilir. Ancak bu hizmet para ile sağlanır.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu sene Green Card başvuruları 6 Ekim saat 19.00'da başlıyor ve 9 Kasım 2021'de sona eriyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Green Card çekilişi resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden yapılır. Bu site İngilizce olarak yayın yapıyor. Dolayısıyla tüm aşamaların doğru bir şekilde anlaşılması ve sorulara doğru yanıt verilmesi gerekiyor. Green Card başvurusu yapan kişilerin bütün bilgileri hatasız girmesi gerekiyor.

İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI * Başvuru yapılan ülkenin Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. (Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir.) * En az lise mezunu olmak. * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak * Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak. * 18 yaşından büyük olmak. (18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.) * Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. (Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.) * Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve kişinin mevcut haliyle birebir uyumlu olması.

Green Card başvurusu her başvuru döneminde bir kez yapılır. Aynı yıl içinde kişi birden fazla kez başvuru yaparsa başvurular iptal edilir, diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilir. Başvuru sonucunda kişinin Green Card'a sahip olup olmayacağı bilgisi, başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında kişiye verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edilir.