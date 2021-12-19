Gribe, soğuk algınlığına ne iyi gelir? İşte 5 öneri...

Grip hastalığı influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, vücut ve baş ağrısı grip belirtileri arasında yer alıyor. Grip ve soğuk algınlığını kısa sürede yenmek için bitkisel çaylar, çorbalar tüketilir. Gripten korunmak için dışarıda üşütmemek, mevsime uygun giyinmek önemlidir. İşte gribe, soğuk algınlığına iyi gelecek 5 öneri...
GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?
TÜKETİLEN GIDALARA DİKKAT EDİLMELİ
Genellikle kış mevsiminde kendini gösteren grip ile mücadele etmek için tüketilen gıdalara dikkat edilmeli. Soğuk algınlığı sırasında bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecek ve içecekler tüketilmeli.
ZENCEFİL VE LİMON
Zencefil ve limon, influenza adı verilen grip hastalığını kısa sürede yenmek için etkili iki besindir. Zencefil ve limonun içindeki yüksek C vitamini ve vücudun bağışıklığını artırmaya ve mikroplardan arındırmaya olanak sağlar.
SICAK BİTKİ ÇAYLARI
Soğuk algınlığı sırasında sıcak bitki çayları tüketmek hastanın daha çabuk iyileşmesine sebep olur. Adaçayı, limonlu çay, kekik çayının soğuk algınlığı sırasında tüketilmesi önerilir.
TAVUK ÇORBASI
Tavuk çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, ekinezya, kuşburnu, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığını kolay atlatmanıza yardımcı olur.
KİŞİSEL HİJYEN
Gripten korunmak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmeli. Eller sık sık yıkanmalı. Ayrıca yorgunluk, uykusuzluktan kaçınılmalı. Bol bol su tüketilmeli.
Okuyucu Yorumları 0 yorum