Gribe, soğuk algınlığına ne iyi gelir? İşte 5 öneri...

Grip hastalığı influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, vücut ve baş ağrısı grip belirtileri arasında yer alıyor. Grip ve soğuk algınlığını kısa sürede yenmek için bitkisel çaylar, çorbalar tüketilir. Gripten korunmak için dışarıda üşütmemek, mevsime uygun giyinmek önemlidir. İşte gribe, soğuk algınlığına iyi gelecek 5 öneri...

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

TÜKETİLEN GIDALARA DİKKAT EDİLMELİ Genellikle kış mevsiminde kendini gösteren grip ile mücadele etmek için tüketilen gıdalara dikkat edilmeli. Soğuk algınlığı sırasında bağışıklık sistemini güçlendirici yiyecek ve içecekler tüketilmeli.

ZENCEFİL VE LİMON Zencefil ve limon, influenza adı verilen grip hastalığını kısa sürede yenmek için etkili iki besindir. Zencefil ve limonun içindeki yüksek C vitamini ve vücudun bağışıklığını artırmaya ve mikroplardan arındırmaya olanak sağlar.

SICAK BİTKİ ÇAYLARI Soğuk algınlığı sırasında sıcak bitki çayları tüketmek hastanın daha çabuk iyileşmesine sebep olur. Adaçayı, limonlu çay, kekik çayının soğuk algınlığı sırasında tüketilmesi önerilir.

TAVUK ÇORBASI Tavuk çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, ekinezya, kuşburnu, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığını kolay atlatmanıza yardımcı olur.