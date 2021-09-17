HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2021 GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi asil ve yedek talihliler!

2021 GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi asil ve yedek talihliler!

17.09.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvurular tamamlandı. Başvuru işlemleri sonrası adaylar kura çekiminin gerçekleştirileceği tarihi bekliyordu. Kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleşti. Peki GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi asil ve yedek talihliler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacağı ilan edilmişti. Başvurular 27 Ağustos tarihinde alınmıştı. Kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleşti. İşte kura çekimi hakkında merak edilenler...

GSB KURA ÇEKİM SONUÇLARI...

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuranın sonuçları ise merak ediliyor.
Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler bulunuyor: "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır."
Kura takip sayfasına ise İŞKUR'un, "https://esube.iskur.gov.tr/" adresinden erişebilirsiniz.
GSB kura sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi sonucunda adaylar, başvuru yaptıkları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.
GSB tarafından yayınlanmış olan ilana göre güvenlik ve temizlik görevlileri istihdam edilecek. Kadın- erkek personel alınacağı ifade edilirken adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması beklenmekte.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Koronavirüs salgını onlar için bitti! İşte 5 ülkenin kararı

Koronavirüs salgını onlar için bitti! İşte 5 ülkenin kararı

16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Diyarbakır'da gergin dakikalar! Sokaklar savaş alanına döndü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

Kovasını alan sahile koştu! Kıyıya vurdular

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Yapılacak bir şey yok

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Dehşete düşüren sözler! "Eşimi gömdüm, çocuklarımı gömmek istemiyorum"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.