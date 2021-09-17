2021 GSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB kura çekimi asil ve yedek talihliler!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacağı ilan edilmişti. Başvurular 27 Ağustos tarihinde alınmıştı. Kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleşti. İşte kura çekimi hakkında merak edilenler...

GSB KURA ÇEKİM SONUÇLARI...

İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuranın sonuçları ise merak ediliyor.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler bulunuyor: "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır."

Kura takip sayfasına ise İŞKUR'un, "https://esube.iskur.gov.tr/" adresinden erişebilirsiniz.

GSB kura sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kura çekimi sonucunda adaylar, başvuru yaptıkları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.