Güçlü bir hafıza ve sağlıklı bir beyin için olmazsa olmaz 4 vitamin

45 yaş üstü her dokuz yetişkinden birinin bir tür kafa karışıklığı veya hafıza kaybı yaşadığı öne sürülüyor. Yani hafıza sorunları düşündüğünüzden daha yaygın olabilir.

Hafıza bozuklukları yaşam kalitenizi etkileyebilir ve bazı durumlarda Alzheimer hastalığı gibi daha ciddi bir hastalığa dönüşebilir.

Beyni ve hafızayı güçlü tutmak ve hafızanızı geliştirmek için şunlara da dikkat etmelisiniz:

Sağlıklı beslenme

Egzersiz

Stres yönetimi

Düzenli uyku

Zihinsel olarak aktif kalma

İşte hafıza için faydaları olabilecek dört önemli vitamin...