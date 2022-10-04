Güçlü bir hafıza ve sağlıklı bir beyin için olmazsa olmaz 4 vitamin

45 yaş üstü her dokuz yetişkinden birinin bir tür kafa karışıklığı veya hafıza kaybı yaşadığı öne sürülüyor. Yani hafıza sorunları düşündüğünüzden daha yaygın olabilir.
Hafıza bozuklukları yaşam kalitenizi etkileyebilir ve bazı durumlarda Alzheimer hastalığı gibi daha ciddi bir hastalığa dönüşebilir.
Beyni ve hafızayı güçlü tutmak ve hafızanızı geliştirmek için şunlara da dikkat etmelisiniz:
- Sağlıklı beslenme
- Egzersiz
- Stres yönetimi
- Düzenli uyku
- Zihinsel olarak aktif kalma
İşte hafıza için faydaları olabilecek dört önemli vitamin...
BEYİN VE HAFIZA İÇİN DÖRT ÖNEMLİ VİTAMİN
OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ
Uzmanlar, Omega-3 yağ asitlerinin, özellikle EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA'nın (dokosaheksaenoik asit) beyin sağlığında rol oynadığını söylüyor. EPA ve DHA'daki eksiklikler nörodejeneratif bozukluklarla bağlantılıdır. Sherzai, EPA ve DHA'nın beyindeki iltihapla savaştığını söylüyor. Ayrıca beyin hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirmeye ve nörokimyasallar oluşturmaya yardımcı olabilirler, diyor.
E VİTAMİNİ
E vitamini, Alzheimer gibi belirli bilişsel eksiklikleri önlemeye yardımcı olabilir. Uzmanlar E vitamini gibi antioksidanları tüketmenin bazı serbest radikal hasarlarına karşı koyabileceğini söylüyor. Yapılan bir araştırmada,, kandaki yüksek E vitamini seviyelerinin daha yüksek bilişsel performansla bağlantılı olduğunu ve vitaminin genel yaşlanma ve Alzheimer hastalığı ile ilgili bilişsel gerilemeyi geciktirmede veya önlemede rol oynayabileceğini buldu.
D VİTAMİNİ
Yeterli D vitamini almamak hafıza sorunları riskini artırabilir. Bir çalışma, D vitamini eksikliği olan kişilerin demans ve Alzheimer hastalığı için risk altında olma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. D vitamini eksikliğiniz varsa, yeterli D vitamini almak bilişsel hastalık riskinizi azaltabilir.
B12 VİTAMİNİ
Nörolog olan Dr. Ayesha Sherzai, B vitaminlerinin beyin sağlığı için çok önemli olduğunu, çünkü "beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan nörokimyasalların yaratılmasına yardımcı olduklarını" söylüyor.
Özellikle B12 vitamini hafıza için önemlidir. B12 vitamini eksikliği, kafa karışıklığı veya zayıf hafıza gibi bilişsel etkilere ve hatta ciddi vakalarda bunamaya neden olabilir.
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