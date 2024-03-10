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  4. Günler sonra açılacak! Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazine olarak gösteriliyor: "Herkesi buraya bekliyorum"

Günler sonra açılacak! Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazine olarak gösteriliyor: "Herkesi buraya bekliyorum"

10.03.2024 10:01
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İçinde Türkiye’de Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi ile 5000 yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafatasının da yer aldığı, konseptiyle dünyada nadir müzelerden biri Yeni Samsun Müzesi'nin açılışına günler kaldı. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Bilim adamlarının bize verdiği verilere göre milattan önce 3000, 4000 yıllarında ameliyat yapıldığını görüyoruz. Bunu Samsun Müzesi'nde görmek ve yaşamak üzere herkesi buraya bekliyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun’a kazandırılan Yeni Samsun Müzesi’nin inşaatı bitti. Sergilenecek tarihi eserler yerlerine konuldu. Son hazırlıkların tamamlandığı müzenin 13 Mart Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile açılması planlanıyor.
Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Müze içerisinde ise görücüye çıkacak bazı eserler heyecan uyandırıyor. Samsun’da 28 Kasım 1995'te bir inşaat kazısı sırasında bulunan Pontus Krallığı hanedan üyelerine ait en değerli hazine olarak gösterilen ve 64 parçadan oluşan Amisos Hazinesi, Samsun Müzesi’nde yerini aldı. Altın eserlerin geçmişinin MÖ 1. yüzyıla uzandığı ifade ediliyor.

AMELİYAT İZLERİ BULUNAN 5 BİN YILLIK KAFATASI

AMELİYAT İZLERİ BULUNAN 5 BİN YILLIK KAFATASI

Karadeniz Bölgesi’nin en eski ve en uzun süreli sistemli kazısı olan İkiztepe Höyüğü’nde Erken Tunç Çağı mezarlarındaki kazılarda ortaya çıkan 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafatasları da müzede yeni yerine konuldu.

Anadolu’da belirlenen en büyük boyutlu iyileşmiş kafatası deliği dikkat çekiyor. Yetişkin erkek bireylere ait olan kafataslarındaki ameliyat deliğinde zamanla daralma olduğu ve bireyin operasyon sonrası bir süre daha yaşamına devam ettiği tespit edildi.

Müzede ayrıca Klasik, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait sikkeler, 56 metrekarelik taban ölçüsüne Amisos Mozaiği, Kalkolitik, İlk Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlerden takılar, kemerler, heykeller, mezarlar, savaş gemi maketleri, eski tarihi dönemlerdeki kıyafetler, Milli Mücadele dönemindeki sürecin anlatıldığı eserler gibi birçok eser bulunuyor.

"ÇOK GÜZEL BİR MÜZE KONSEPTİ"

"ÇOK GÜZEL BİR MÜZE KONSEPTİ"

Müze ile ilgili bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Çok güzel bir müze konseptindeyiz. Samsun'umuza özgü, çok güzel bir müze yapıldı. Burada Samsun hafızası ve tarihi var. Milattan önce 7000’lere dayanan ilk yerleşimden tutun da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışına, Milli Mücadele'yi başlatmasına kadar tüm süreç adeta burada canlandırıldı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun müze
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