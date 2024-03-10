Günler sonra açılacak! Karun Hazinesi’nden sonra en değerli hazine olarak gösteriliyor: "Herkesi buraya bekliyorum"

"ÇOK GÜZEL BİR MÜZE KONSEPTİ"

Müze ile ilgili bilgi veren Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Çok güzel bir müze konseptindeyiz. Samsun'umuza özgü, çok güzel bir müze yapıldı. Burada Samsun hafızası ve tarihi var. Milattan önce 7000’lere dayanan ilk yerleşimden tutun da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışına, Milli Mücadele'yi başlatmasına kadar tüm süreç adeta burada canlandırıldı" dedi.