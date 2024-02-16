'Günlük bin TL'ye eleman bulamıyoruz' Mesleğin ölmesinden korkuyorlar! "Günde 400 adet yapıyorduk, şimdi 1 adet bile yapamaz haldeyiz"

"GÜNLÜK BİN TL'YE ELEMAN ARIYORUZ AMA BULAMIYORUZ"

Günlük bin TL’ye eleman bulamadıkları için mesleğin ölmesinden korktuklarını aktaran Ekşiler, “Eleman bulamıyoruz. Eleman olsa bu mesleği devam ettiririz. Bizim mesleğimiz babadan ve dededen gelen bir meslek. Benim 2 oğlum var onlar elekçiliği öğrendiler ama devam ettirmek istemiyorlar. Mesleğimiz ölmek üzere, diğer arkadaşım elekçiliği yapıyor ama ben bıraktım. Sebebi ise eleman bulamıyoruz. Günlük bin TL’ye eleman arıyoruz ama bulamıyoruz” ifadelerine yer verdi.