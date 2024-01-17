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    4. Neden Covid olmadıkları araştırıldı 'Olaya tersten baktık, ilginç şeylerle karşılaştık' Haber izleyemeyenler, hayvan besleyenler, daha çok meyve yiyenler yakalanmadı

    Neden Covid olmadıkları araştırıldı 'Olaya tersten baktık, ilginç şeylerle karşılaştık' Haber izleyemeyenler, hayvan besleyenler, daha çok meyve yiyenler yakalanmadı

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    17.01.2024 17:01 | Son Güncelleme:
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    Samsun’da bilim adamları tarafından yaklaşık 3 bin hasta üzerinde yapılan çalışmada ‘insanların neden Covid olmadığı’ araştırıldı. Kırsalda yaşayan, eğitim seviyesi düşük olan, daha çok meyve tüketen ve korona ile ilgili haberleri takip etmeyenlerin virüse yakalanmadığı görüldü.

    Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Onur Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç önderliğindeki bilim insanları rutinin dışında bir araştırma yürüttü. Covid-19 geçirmeyenlerin neden geçirmemiş olabileceğinin sorgulandığı araştırma uluslararası saygın bir dergide yayımlandı.

    HABER İZLEMEYENLER VE ÇOK MEYVE TÜKETENLERİN KORONAYA YAKALANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Samsun’un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen araştırmaya, 18 yaş ve üzerindeki toplam 2 bin 958 kişi katıldı. Çalışma grubu hiç Covid-19 geçirmemiş kişilerden oluşturuldu. Kontrol grubu ise Covid-19 geçirip geçirmediği o an bilinmeyen kişilerden oluşturuldu.

    Araştırmaya göre; ev hanımlarının, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin, kırsalda yaşayan kişilerin, kombine aşı olanların, kronik hastalığı olanların, daha az öğün beslenenlerin, daha çok porsiyon meyve tüketenlerin, n95 maskesi kullananların, hayvan besleyenlerin ve Covid-19 ile ilgili haberleri takip etmeyenlerin daha yüksek oranda Covid-19 geçirmeme ihtimali olduğu belirlendi.

    Şaşırtıcı sonuçlar, makalenin içinde her yönüyle tartışıldı. Araştırmada sosyodemografik faktörlerin Covid-19 geçirmemeye etkisi olduğu görüldü.

    "BİZ OLAYA TERSTEN BAKTIK, FARKLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

    "BİZ OLAYA TERSTEN BAKTIK, FARKLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

    Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Onur Öztürk, "Biz Covid-19 döneminde biraz ciddi çalıştık. Hem klinik olarak hem de akademik olarak çok fazla zaman harcadık. Yaptığımız çalışmalardan sonuncusu biraz ses getirdi. Farklı bir çalışmaydı. Normalde çalışmalar literatürde insanlar neden Covid oluyor? üzerineydi. Biz olaya tersten baktık. ‘İnsanlar neden Covid olmadı’ üzerinden ilerledik. Olmayan insanlar ne yaptılar da, neye sahiplerdi de Covid olmadılar. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Bafra Devlet Hastanesi’nde bu çalışmayı yürüttük. 1 ay içerisinde yaklaşık 3 bin hastaya ulaştık. Oraya başvuran 3 bin farklı kişiye ulaştık. Bunları 2 gruba ayırdık. Birinci grup hiç Covid geçirmeyen insanlardan oluşmaktaydı. İkinci grup ise o ana kadar Covid geçirip geçirmediği anketörler tarafından bilinmeyen kişilerdi. Aslında halkın popülasyon ortalamasıydı. Aslında burada bir farklılık var. Normalde yapılan çalışmalarda Covid olanlar ve olmayanlar değerlendirilir. Bizim çalışmamızda toplum ortalaması ile Covid olmayanlar kıyaslandı. Her açıdan farklı bir çalışmaydı. Sonuçlarda ilginç şeylerle karşılaştık. Bunu da makale haline getirerek uluslararası saygın bir dergide yayınlattık. Ev hanımlarının, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin, kırsalda yaşayan kişilerin, kombine aşı olanların, kronik hastalığı olanların, daha az öğün beslenenlerin, daha çok porsiyon meyve tüketenlerin, n95 maskesi kullananların, hayvan besleyenlerin ve Covid-19 ile ilgili haberleri takip etmeyenlerin daha yüksek oranda Covid-19 geçirmeme ihtimali olduğu tespit edildi” dedi.

    "EVCİL HAYVAN BESLEYEN KİŞİLERİN COVIDE NE KADAR AZ YAKALANDIĞINI VEYA HİÇ YAKALANMADIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK"

    "EVCİL HAYVAN BESLEYEN KİŞİLERİN COVIDE NE KADAR AZ YAKALANDIĞINI VEYA HİÇ YAKALANMADIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK"

    Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise "Pandemi döneminde Covid-19 bulaşma nedenleriyle birçok çalışma yaptık ve bunları değerlendirdik. Bu kez farklı bir çalışma yapalım istedik. ’Covid geçirmeyenler neden Covid geçirmediler’ diye bir çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda bulduğumuz neticeler gerçekten önemliydi. Hayatımıza, toplumumuza etkili olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda evinde çok fazla televizyon haberlerini izlemeyen kişiler, bir hobisi olan kişiler, özellikle hayvan besleyen kişiler, kronik hastalığı olup gerçekten bu hastalıkla ilgili sağlığına dikkat edenler, aşırı öğün tüketmeyenler ve de öğünlerin arasında meyve tüketen kişilerin Covid-19’a yakalanmadığını gördük. Çalışmamızda evcil hayvan besleyen kişilerin gerçekten hayata daha olumlu baktığı, moral ve motivasyonun daha iyi olduğunu gördük. Evcil hayvan besleyen kişilerin Covide ne kadar az yakalandığını veya hiç yakalanmadığını görmüş olduk. Gerçekten hayvanlarla meşgul olmak hayata bir anlam katabilmek, enfeksiyon hastalıklarında olsun, bulaşıcı hastalıklarda olsun bizlerin sağlıklı olmasının bir yolu olarak sunabiliriz” şeklinde konuştu. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Samsun covid
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