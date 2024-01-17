Neden Covid olmadıkları araştırıldı 'Olaya tersten baktık, ilginç şeylerle karşılaştık' Haber izleyemeyenler, hayvan besleyenler, daha çok meyve yiyenler yakalanmadı

"BİZ OLAYA TERSTEN BAKTIK, FARKLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Onur Öztürk, "Biz Covid-19 döneminde biraz ciddi çalıştık. Hem klinik olarak hem de akademik olarak çok fazla zaman harcadık. Yaptığımız çalışmalardan sonuncusu biraz ses getirdi. Farklı bir çalışmaydı. Normalde çalışmalar literatürde insanlar neden Covid oluyor? üzerineydi. Biz olaya tersten baktık. ‘İnsanlar neden Covid olmadı’ üzerinden ilerledik. Olmayan insanlar ne yaptılar da, neye sahiplerdi de Covid olmadılar. Bununla ilgili bir çalışma yürüttük. Bafra Devlet Hastanesi’nde bu çalışmayı yürüttük. 1 ay içerisinde yaklaşık 3 bin hastaya ulaştık. Oraya başvuran 3 bin farklı kişiye ulaştık. Bunları 2 gruba ayırdık. Birinci grup hiç Covid geçirmeyen insanlardan oluşmaktaydı. İkinci grup ise o ana kadar Covid geçirip geçirmediği anketörler tarafından bilinmeyen kişilerdi. Aslında halkın popülasyon ortalamasıydı. Aslında burada bir farklılık var. Normalde yapılan çalışmalarda Covid olanlar ve olmayanlar değerlendirilir. Bizim çalışmamızda toplum ortalaması ile Covid olmayanlar kıyaslandı. Her açıdan farklı bir çalışmaydı. Sonuçlarda ilginç şeylerle karşılaştık. Bunu da makale haline getirerek uluslararası saygın bir dergide yayınlattık. Ev hanımlarının, ortaokul ve daha düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin, kırsalda yaşayan kişilerin, kombine aşı olanların, kronik hastalığı olanların, daha az öğün beslenenlerin, daha çok porsiyon meyve tüketenlerin, n95 maskesi kullananların, hayvan besleyenlerin ve Covid-19 ile ilgili haberleri takip etmeyenlerin daha yüksek oranda Covid-19 geçirmeme ihtimali olduğu tespit edildi” dedi.

