Hakaret dolu mesajları paylaştı, İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı! Altan Sancar'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu: 'Yoksa sana Doğu Eşrefoğlu mu demeliyim?'

Gazeteciler İbrahim Haskoloğlu ile Altan Sancar arasında olduğu iddia edilen yazışmalar bir anda sosyal medyada gündem oldu. Haskoloğlu'nun kendisini engellediğini açıklayan Sancar, Haskoloğlu'nun yan bir hesabı olduğunu ve o hesap üzerinden kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Söz konusu mesajların ekran görüntülerini paylaşan Sancar, "Ama o kadar acemi ki yan hesabından bana mesaj atarak tepki gösterdi. Doğu mu demeliyim yoksa?" ifadelerini kullandı.
Haskoloğlu'na sert tepki gösteren Sancar, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi;
"İbrahim Haskoloğlu beni engelledi. Oysa hayatım boyunca kendisi ile etkileşimim olmadı. Bloomberg’de yayınlanmayan haberi yayınlanmış gibi gösterdiği ortaya çıkan tweeti RT ettiğim için yaptı."
"Ama o kadar acemi ki yan hesabından bana mesaj atarak tepki gösterdi. Genç adam, gazetecilik gazetecileri başka hesaptan takip edip tweet atarak yapılmıyor, üzgünüm. Doğu mu demeliyim yoksa?"
İbrahim Haskoloğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia eden, Sancar söz konusu mesajların ekran görüntüsünü de paylaştı. Söz konusu paylaşımda Haskoloğlu'na ait olduğunu iddia ettiği mesajlarda ise şu ifadeler yer aldı:
"Sende şeref varsa eğer kanıtla bana ait oludğunu. Sözcü TV gibi dandik kanallara çıkıp kendinizi bir halt sanıyorsunuz. Seni dava ediyorum. Git şimdi zırlamaya devam et o dandik kanallarda"
İddialarını sürdüren Sancar, Haskoloğlu'nun "Doğu Eşrefoğlu" ismiyle başka bir hesabı daha olduğunu savundu;
"İbrahim Haskoloğlu’nun gazetecileri takip ettiği yan hesabı da bu. Adı Doğu Eşrefoğlu. Tweetlerini buradan takip ettiği gazetecilerden topluyor."
"Gerçek hesabından mesaj atıp beni engellediği için ben de İbrahim Haskoloğlu’na bu hesabından cevap vereyim istedim. Ben normal şartlar da böyle şeylere kafayı takmam, ancak ülke zor şartlardan geçiyor.
Bu zor şartlarda sosyal medyada akılımızın alamayacağı kadar yanlış bilgi dolanıyor ki büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tek bir paylaşım ile kötü şeylerin önü açılabilir."