HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hakaret dolu mesajları paylaştı, İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı! Altan Sancar'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu: 'Yoksa sana Doğu Eşrefoğlu mu demeliyim?'

Hakaret dolu mesajları paylaştı, İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı! Altan Sancar'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu: 'Yoksa sana Doğu Eşrefoğlu mu demeliyim?'

29.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'na ait olduğunu iddia ettiği mesajları yayımlayan gazeteci Altan Sancar'ın paylaşımı gündem oldu. Sancar, ekran görüntülerini paylaşırken, söz konusu mesajlarda Haskoloğlu'nun kendisine hakaret ettiğini savundu. Haskoloğlu'nun yine başka bir isimle yan hesabı olduğunu da iddia eden Sancar, "Ama o kadar acemi ki yan hesabından bana mesaj atarak tepki gösterdi" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler İbrahim Haskoloğlu ile Altan Sancar arasında olduğu iddia edilen yazışmalar bir anda sosyal medyada gündem oldu. Haskoloğlu'nun kendisini engellediğini açıklayan Sancar, Haskoloğlu'nun yan bir hesabı olduğunu ve o hesap üzerinden kendisine hakaret ettiğini iddia etti. Söz konusu mesajların ekran görüntülerini paylaşan Sancar, "Ama o kadar acemi ki yan hesabından bana mesaj atarak tepki gösterdi. Doğu mu demeliyim yoksa?" ifadelerini kullandı.

Keşfet

Haskoloğlu'na sert tepki gösteren Sancar, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi;

"İbrahim Haskoloğlu beni engelledi. Oysa hayatım boyunca kendisi ile etkileşimim olmadı. Bloomberg’de yayınlanmayan haberi yayınlanmış gibi gösterdiği ortaya çıkan tweeti RT ettiğim için yaptı."

"O KADAR ACEMİ Kİ..."

"O KADAR ACEMİ Kİ..."

"Ama o kadar acemi ki yan hesabından bana mesaj atarak tepki gösterdi. Genç adam, gazetecilik gazetecileri başka hesaptan takip edip tweet atarak yapılmıyor, üzgünüm. Doğu mu demeliyim yoksa?"

İbrahim Haskoloğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia eden, Sancar söz konusu mesajların ekran görüntüsünü de paylaştı. Söz konusu paylaşımda Haskoloğlu'na ait olduğunu iddia ettiği mesajlarda ise şu ifadeler yer aldı:


"Sende şeref varsa eğer kanıtla bana ait oludğunu. Sözcü TV gibi dandik kanallara çıkıp kendinizi bir halt sanıyorsunuz. Seni dava ediyorum. Git şimdi zırlamaya devam et o dandik kanallarda"


İddialarını sürdüren Sancar, Haskoloğlu'nun "Doğu Eşrefoğlu" ismiyle başka bir hesabı daha olduğunu savundu;


"İbrahim Haskoloğlu’nun gazetecileri takip ettiği yan hesabı da bu. Adı Doğu Eşrefoğlu. Tweetlerini buradan takip ettiği gazetecilerden topluyor."

"NORMAL ŞARTLARDA BÖYLE ŞEYLERE KAFA TAKMAM AMA..."

"NORMAL ŞARTLARDA BÖYLE ŞEYLERE KAFA TAKMAM AMA..."

"Gerçek hesabından mesaj atıp beni engellediği için ben de İbrahim Haskoloğlu’na bu hesabından cevap vereyim istedim. Ben normal şartlar da böyle şeylere kafayı takmam, ancak ülke zor şartlardan geçiyor.

Bu zor şartlarda sosyal medyada akılımızın alamayacağı kadar yanlış bilgi dolanıyor ki büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Tek bir paylaşım ile kötü şeylerin önü açılabilir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Emekli maaşı için ek zam iddiası! Fatih Altaylı hem tarihi hem oranı açıkladı

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Akaryakıt fiyatları motorin zammı ile değişiyor!

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Dört adaylı ilk anket! DEM Parti aday çıkarırsa İmamoğlu, Kurum'u geçebiliyor mu? Yüzde 3'lere düştü...

Kilise saldırısında 3. DEAŞ'lıyı ele veren detay! Katiller maskesiz görüntülendi

Kilise saldırısında 3. DEAŞ'lıyı ele veren detay! Katiller maskesiz görüntülendi

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

52 yaşındaki sapık 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı!

İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı, ekran görüntüsünü paylaştı!

İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı, ekran görüntüsünü paylaştı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.