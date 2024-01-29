Hakaret dolu mesajları paylaştı, İbrahim Haskoloğlu'nu suçladı! Altan Sancar'ın iddiası sosyal medyada gündem oldu: 'Yoksa sana Doğu Eşrefoğlu mu demeliyim?'

İbrahim Haskoloğlu'nun kendisine hakaret ettiğini iddia eden, Sancar söz konusu mesajların ekran görüntüsünü de paylaştı. Söz konusu paylaşımda Haskoloğlu'na ait olduğunu iddia ettiği mesajlarda ise şu ifadeler yer aldı:





"Sende şeref varsa eğer kanıtla bana ait oludğunu. Sözcü TV gibi dandik kanallara çıkıp kendinizi bir halt sanıyorsunuz. Seni dava ediyorum. Git şimdi zırlamaya devam et o dandik kanallarda"





