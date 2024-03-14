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  4. Hangi ilçe il olacak? diye beklerken belediye binasındaki yeni tabela olay oldu! Önce asıldı sonra perdeyle kapatıldı... 21 Mart'ta Erdoğan mı duyuracak?

Hangi ilçe il olacak? diye beklerken belediye binasındaki yeni tabela olay oldu! Önce asıldı sonra perdeyle kapatıldı... 21 Mart'ta Erdoğan mı duyuracak?

14.03.2024 13:48
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2024'te hangi ilçelerin il olacağı son aylarda en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bu kez de 'büyükşehir' haberi gündem oldu. Büyükşehir statüsünde olmayan Batman'da yeni belediye binasına asılan 'Batman Büyükşehir Belediyesi' tabelası kentte heyecan yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından tabeladaki 'büyükşehir' yazısı perdeyle kapatılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Mart'ta kente yapması planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceği iddiası gündem oldu.

Türkiye'deki bazı ilçelerin yeni dönemde il statüsüne yükselmesi beklenirken, son açıklanan TÜİK verilerinin ardından, birçok kentte 82'nci, 83'üncü ve 84'üncü il olma hayali iyiden iyiye artmıştı. Öyle ki yerel seçimler yaklaşırken bazı belediye başkanlarının 'il olma' vaadinde bulunması dikkat çekerken, bir belediye binasına asılan tabela bir anda gündem oldu.

BELEDİYE BİNASINA 'BÜYÜKŞEHİR' TABELASI ASILDI

Batman'da Bahçelievler Mahallesi 1620'nci Sokak’ta yeni yapılan ve yakında açılışı yapılacak olan 6 katlı Batman Belediyesi hizmet binasına ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asıldı.

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'BÜYÜKŞEHİR OLDUK' HEYECANI

Büyükşehir statüsünden olmayan kentte belediye binasına böyle bir tabela asılması ve görüntüsü sosyal medyada Batmanlılar tarafından ‘Büyükşehir olduk’ paylaşımlarına neden oldu.

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'BÜYÜKŞEHİR' KISMI PERDEYLE KAPATILDI

Tabelanın gündeme girmesinin ardından belediye tarafından tabeladaki ‘büyükşehir’ kısmı perdeyle kapatıldı.

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21 MART'TA ERDOĞAN MI DUYURACAK?

Bunun ardından yapılan paylaşımlarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceğini düşünenler çoğunlukta kaldı.

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"MOTİVASYON" İÇİN ASILMIŞ

Batman Belediyesi’nin tabela ile yaptığı açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Büyükşehir vizyonu çerçevesinde iki gözümüz Batman’ın gelecek 50 yılını planlama ve inşa etme sürecini ifade eden ‘Batman, Türkiye’ye model olacak ve Büyükşehir’e giden yolun taşlarını tek tek döşüyoruz’ konseptine uygun olarak hayata geçirilmekte olan her projede olduğu gibi hizmet binalarında da aynı bakış açısına sahibiz. Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır. Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve Büyükşehir kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır. Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız Büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı Büyükşehir’e hazırlıyoruz. Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, Büyükşehir olacak" denildi.

NÜFUSUN 750 BİNİ GEÇMESİ VE TBMM'NİN KANUN ÇIKARMASI GEREKİYOR

DHA'da yer alan habere göre; konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses ise büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini ifade ederek, “750 bini geçtiğinde TBMM’nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak. Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek. Batman’ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi. Bu arada, 2023 yılı verilerine göre Batman'ın nüfusu 647 bin 205 idi.

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İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK OLAN İLÇELER

Öte yandan uzun süredir birçok ilçe de Türkiye'nin 82. ili olma hayalinin gerçekleşmesini bekliyor. İlçe olurken özellikle nüfus yoğunluğu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ön plana çıkarken, il olma potansiyeli yüksek olan iller de gündeme gelmişti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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TÜİK yeni verileri açıkladı: 82 plaka belli oluyor! İşte 2024 yılında il olma potansiyeli en yüksek olan ilçeler!

MANİSA

MANİSA

Akhisar

ANTALYA

ANTALYA

Alanya

İSTANBUL

İSTANBUL

BAĞCILAR

BALIKESİR

BALIKESİR

Bandırma

ŞIRNAK

ŞIRNAK

Cizre

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Batman belediye büyükşehir ilçe il
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