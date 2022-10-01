Hassas mideler kesinlikle uzak dursun: Yediğiniz an reflüyü coşturacak olan yiyecekler

Reflü, asit mideden yemek borusuna geri sızdığında ortaya çıkan, mide ekşimesi olarak adlandırılan yanma hissidir. Bu durum göğüslerine baskı yapabilir. Hatta ağrı bazen nefeslerini kesebilecek şiddette olabilir.
Asit geriye, yani yemek borusuna doğru aktığından, yutkunmak zor olabilir ve boğazda bir yumru varmış hissi olabilir. Ancak semptomlar burada bitmiyor... Göğüste yanma da bu semptomlardan biridir.
Mayo Clinic'e göre gece reflüsü uykuyu bozabilir, astımı daha da kötüleştirebilir ve öksürüğe neden olabilir. Bu nedenle, bu semptomları önlemeye yardımcı olabilecek şeyler tüketmek, uykuyu bozmadığından ve ardından başka olumsuz etkilere yol açmadığından emin olmanın anahtarıdır.
Mide yanmasına neden olan ve reflü olduğunda kaçınmanız gereken yiyeceklerin birkaç ortak noktası vardır. Uzmanlar midede daha uzun süre kalan yiyeceklerin yukarıda sıralanan semptomların bazılarını kötüleştirebileceğini söylüyor.
İşte reflüsü olanların kaçınması gerektiği o yiyecekler...
REFLÜYE NEDEN OLAN YİYECEKLER
ŞEKER
Kan dolaşımında kolayca emilmeyen şekerler, oyalanma eğilimindedir ve sağlıksız bakteriler için besin haline gelirler. Bu, midenizde hasara neden olur ve bu da yemek borunuzda kolayca hasara neden olabilir.
FISTIK EZMESİ
Fıstık ezmesi seviyorsanız size kötü bir haberimiz var. Yüksek doymuş yağ oranına sahip olan fıstık ezmesi midenizi rahatsız edecek tüm özellikleri taşıyor.
YUMURTA
Yumurtaların sekiz büyük gıda alerjeninden biri olduğunu belirtmeye gerek yok, bu da birçok insanın onlara karşı intoleransı olduğu anlamına geliyor ve bu da yan etki olarak reflüye neden olabilir.
NANE ÇAYI
Nane, irritabl bağırsak sendromu gibi belirli bozuklukların etkilerini hafifletmede harika bir ajan görevi görür ve mide rahatsızlığını yatıştırabilir. Ancak ne yazık ki reflünün etkilerini artırabilir.
DOMATES
Domateslerin yıldız likopen içeriğine rağmen, bu gıda aslında sitrik ve malik asit ile yüklüdür. Bu reflü nöbetleri geçirenler için zararlıdır çünkü bu iki asit midenin çok fazla mide asidi üretmesine neden olabilir.
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