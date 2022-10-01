Hassas mideler kesinlikle uzak dursun: Yediğiniz an reflüyü coşturacak olan yiyecekler

Reflü, asit mideden yemek borusuna geri sızdığında ortaya çıkan, mide ekşimesi olarak adlandırılan yanma hissidir. Bu durum göğüslerine baskı yapabilir. Hatta ağrı bazen nefeslerini kesebilecek şiddette olabilir.

Asit geriye, yani yemek borusuna doğru aktığından, yutkunmak zor olabilir ve boğazda bir yumru varmış hissi olabilir. Ancak semptomlar burada bitmiyor... Göğüste yanma da bu semptomlardan biridir.

Mayo Clinic'e göre gece reflüsü uykuyu bozabilir, astımı daha da kötüleştirebilir ve öksürüğe neden olabilir. Bu nedenle, bu semptomları önlemeye yardımcı olabilecek şeyler tüketmek, uykuyu bozmadığından ve ardından başka olumsuz etkilere yol açmadığından emin olmanın anahtarıdır.

Mide yanmasına neden olan ve reflü olduğunda kaçınmanız gereken yiyeceklerin birkaç ortak noktası vardır. Uzmanlar midede daha uzun süre kalan yiyeceklerin yukarıda sıralanan semptomların bazılarını kötüleştirebileceğini söylüyor.

İşte reflüsü olanların kaçınması gerektiği o yiyecekler...