Hayalini kurduğu restoranı için beğendiği yerde bir engel ile karşılaştı! Bu çözümü buldu

İlçeye bağlı Musazade mahallesinde yaşayan Selahattin Alkan’ın arazisinde bulunan ağaçları kesmemek için tasarladığı restoran dikkat çekiyor.
İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan, 215 metrekarelik alanda yapılan restoranın etrafında bulunan 5 ağaç, üzerine yapılan baraka ve kamelyalarla restorana dahil edildi.
Halat yardımıyla yapılan köprüler eşliğinde, ağaçlardaki bölmelere geçilebilirken, isteyen müşteriler yemeklerini ağaçların üzerinde bulunan kamelyalarda yiyebiliyor. Restoranın ağaçlı bölümünü kullanmak isteyenler, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.
Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Selahattin Alkan şöyle konuştu:
“Deniz ve doğa manzarasının bir araya getiren bir mekan yapma hayalim vardı.
Arazi bulmak için arayış içindeydik. Burasını beğendik fakat burası projemize cevap vermiyordu. Ağaçlar engel oluyordu. Biz de ağaçları kesmeye kıyamadık. Ağaçların doğasını bozmadık. Projemizi değiştirdik, projede tadilat yaptık.
5 çam ve armut ağacı vardı, kesmeden üzerlerine baraka ve kamelya inşa ettik. Güvenilir özel asansör taşıma halatları eşliğinde köprüler yaptık.