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  4. Hayalini kurduğu restoranı için beğendiği yerde bir engel ile karşılaştı! Bu çözümü buldu

Hayalini kurduğu restoranı için beğendiği yerde bir engel ile karşılaştı! Bu çözümü buldu

10.11.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Selahattin Alkan hayalini kurduğu restoranı için arazisinde bulunan ağaçları kesmeye kıyamadı. Hal böyle olunca görenlerin dikkatini çeken bir çözüm bulundu. Alkan, o çözümü “Deniz ve doğa manzarasının bir araya getiren bir mekan yapma hayalim vardı. Arazi bulmak için arayış içindeydik. Burasını beğendik fakat burası projemize cevap vermiyordu. Ağaçlar engel oluyordu. Biz de ağaçları kesmeye kıyamadık." diyerek anlattı.

İlçeye bağlı Musazade mahallesinde yaşayan Selahattin Alkan’ın arazisinde bulunan ağaçları kesmemek için tasarladığı restoran dikkat çekiyor.

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Günün önemli manşetleri

İŞTE BULUNAN ÇÖZÜM!

İlçeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan, 215 metrekarelik alanda yapılan restoranın etrafında bulunan 5 ağaç, üzerine yapılan baraka ve kamelyalarla restorana dahil edildi.

YEMEKLERİNİ AĞAÇLARIN ÜZERİNDE YİYEBİLİYORLAR

YEMEKLERİNİ AĞAÇLARIN ÜZERİNDE YİYEBİLİYORLAR

Halat yardımıyla yapılan köprüler eşliğinde, ağaçlardaki bölmelere geçilebilirken, isteyen müşteriler yemeklerini ağaçların üzerinde bulunan kamelyalarda yiyebiliyor. Restoranın ağaçlı bölümünü kullanmak isteyenler, önceden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

“KESMEYE KIYAMADIK”

“KESMEYE KIYAMADIK”

Hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Selahattin Alkan şöyle konuştu:

“Deniz ve doğa manzarasının bir araya getiren bir mekan yapma hayalim vardı.

Arazi bulmak için arayış içindeydik. Burasını beğendik fakat burası projemize cevap vermiyordu. Ağaçlar engel oluyordu. Biz de ağaçları kesmeye kıyamadık. Ağaçların doğasını bozmadık. Projemizi değiştirdik, projede tadilat yaptık.

5 çam ve armut ağacı vardı, kesmeden üzerlerine baraka ve kamelya inşa ettik. Güvenilir özel asansör taşıma halatları eşliğinde köprüler yaptık.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin restoran ağaç
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