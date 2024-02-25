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Hayallerinin peşinden gitti, ünü 6 metrekarelik dükkanından Türkiye'ye yayıldı! "Ağlaya ağlaya gelenler var"

25.02.2024 12:20
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ahmet Kara'nın hikâyesi, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurmasıyla başladı. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara'nın ünü, yıllar içinde Türkiye'ye yayıldı. 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Kara da "Ağlaya ağlaya gelenler var. Beni görünce ağlayanlar oluyor" diyor.

Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ömrünü müziğe adayan Ahmet Kara, bu zamana kadar binlerce plak ve kaset sattı.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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ÖLÜMSÜZ ŞARKILARDA HATIRALARINI ARAYAN VATANDAŞLARIN UĞRAK NOKTASI OLUYOR

6 metrekarelik dükkanında günlerini müzik dinleyerek geçiren Kara, geniş koleksiyonuyla vatandaşları adeta maziye yolculuğa çıkarıyor. Vatandaşlar, burada sadece plak satın almıyor, aynı zamanda Kara'nın küçük mekanından yükselen ölümsüz şarkılarda hatıralarını arıyor.

"SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, TÜM DÜNYADA PLAK DİNLENMEYE BAŞLADI"

"SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, TÜM DÜNYADA PLAK DİNLENMEYE BAŞLADI"

Yıllardır müzik ile ilgilendiğini anlatan Kara, "Değirmendere'de teknoloji bu kadar gelişmeden önce müzik işi bendeydi. Şu anda tabii duraksama dönemine girdi fakat yeniden plaklar gündeme geldi. Daha eski yıllar istenmeye başladı. Taş plaklar, bildiğimiz normal plaklar, 45'lik, 33'lük dediğimiz plaklar vatandaşların ilgi alanına girdi. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada plak dinlenmeye başladı. İnsanlar eski sahafları araştırır oldu" dedi.

"İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN ALAMIYORDUM, ŞİMDİ HEM ALIYORUM HEM SATIYORUM"

"İMKANSIZLIKLAR YÜZÜNDEN ALAMIYORDUM, ŞİMDİ HEM ALIYORUM HEM SATIYORUM"

Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir iş yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu.

"AĞLAYA AĞLAYA GELENLER VAR"

"AĞLAYA AĞLAYA GELENLER VAR"

Sürekli plak dinlediğini ifade eden Ahmet Kara, "Çalışırken hiç sessiz durmak yok, hep plak dinliyorum. Sessiz durduğum zaman anormal oluyor. Halk da alışmış. Müziğin sesini duymadıklarında tuhaflık oluyor. Burası küçük yer. İnsanlar sanki eviymiş gibi geliyor. Örneğin plaktan müzik çalıyor ve o sanatçının her şeyini anlatıyorlar. Onunla geçmişini, ailesinin bağını anlatıyor. Senelerdir her gün ders alıyoruz. Dükkanın önünden geçen Değirmenderelilerin neyi sevdiğini bilirim. Ağlaya ağlaya gelenler var. Beni görünce ağlayanlar oluyor. 'Babam seninle çay içerdi, sen ona müzikler dinletirdin' diyenler oluyor. Hatta ailelerinden kalan plakları vasiyet edildiği için bana bırakanlar var" şeklinde konuştu.

"MÜZİK DİNLERKEN SANKİ BULUTLARIN ARASINDA UÇUYORUM"

"MÜZİK DİNLERKEN SANKİ BULUTLARIN ARASINDA UÇUYORUM"

Değirmendere'nin Plakçı Ahmet'i müzik dinlemekten büyük keyif aldığını da belirterek, "Müzik dinlerken sanki bulutların arasında uçuyorum. Stresi, üzüntüyü unutuyorum. Bütün beynimdeki olumsuzlukları siliyorum. Birisi stresliyse o an sinirleniyorum ama biraz müzik dinleyince unutuyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük kaset değirmendere plak
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