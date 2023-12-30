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  4. 'Her biri günlük 500 dolar harcıyor' İranlı turistler yılbaşı için akın akın o şehre geliyor

'Her biri günlük 500 dolar harcıyor' İranlı turistler yılbaşı için akın akın o şehre geliyor

30.12.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Yılbaşını Van'da geçirmek isteyen İranlı turistler, kente akın etmeye başladı. Otellerine yerleşen turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Doluluk yüzde 100'e ulaşırken Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş "Kayıtlı otellerimizin yatak kapasiteleri 12 bin, kayıtlı olmayanlarla 15 bini buluyor. 2022'de 434 bin turist giriş yapmıştı. Bu yıl 160 bin İranlı daha fazla ilimize geldi" dedi. Çeliktaş, bir turistin günlük 500 dolar harcadığını söyledi.

Van'a komşu İran'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı, her geçen artıyor. İranlı turistler, her yılbaşı olduğu gibi, bu yıl da eğlenmek için Van'ı tercih etti. İran'dan 3 günlük yeni yıl tatili için gelen turistler, günler öncesinden otellere rezervasyon yaptırdı. Yeni yıl öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100'e ulaşırken, İranlı turistler de Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan akın akın geldi.

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VAN’A GELEN İRANLI TURİSTLER BİR YILDA 300 MİLYON DOLAR KATKI SAĞLADILAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, son 1 yılda Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kente 600 bin turistin giriş yaptığını söyleyerek, "Van'da kayıtlı otellerimizin günlük yatak kapasiteleri 12 bin, kayıtlı olmayanlarla birlikte 15 bini buluyor. İranlı misafirlerimizin gelişi ile otellerimizin doluluk oranları yeni yılda yüzde 100'e ulaşmış olacak. Kente gelen bir turist günlük 500 dolar harcıyor. Bunu 600 bin kişi ile çarptığımızda yılık 300 milyon dolar, yani bizim paramızla 900 milyon TL ediyor." ifadelerini kullandı.

"ESNAFIMIZ BÜYÜK KAZANÇ SAĞLIYOR"

"ESNAFIMIZ BÜYÜK KAZANÇ SAĞLIYOR"

Çeliktaş, "İranlı misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelen İranlı misafirlerimiz, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Konaklama sektöründen giyime, kafe, restoran ve değişik sektörlerdeki esnafımız buradan büyük kazanç sağlıyor. Turizm, tabana yayılan bir gelir. Herkesin faydalanabileceği bir gelir. Bu sektörde elde edilen gelirden, hem ilimiz, hem de ülkemiz faydalanıyor" dedi.

"2024'TE 1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

"2024'TE 1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ"

Kente gelen İranlı turist sayısının katlanarak arttığını ve gelecek yıl 1 milyon turist beklediklerini anlatan Çeliktaş, "Van halkı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İranlı misafirlerimizi baş tacı yapmalıyız. Her zaman burada iyi vakit geçirmelerini sağlamalıyız. Gelen misafirlerin kimisi, kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor, kimisi de alışveriş yapıp eğleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Çeliktaş, "Özellikle yeni yıl için kentimizi tercih ediyorlar. Yılbaşında da burada vakit geçirmek istiyorlar. Bizimle beraber yeni yıla adım atmak istiyorlar. Burayı seviyorlar. Van halkı da kadirşinas, misafirperver bir halktır. Onlara değer veriyor. 2022 yılında 434 bin turist kentimize giriş yapmıştı. Bu yıl bu rakam 600 bine ulaştı. Yani bu yıl 160 bin turist daha fazla geldi." dedi.

Çeliktaş, "2024 yılında daha çok İranlı bekliyoruz. En az 1 milyon turistin buraya gelmesini umut ediyoruz. İran'la yaklaşık 300 kilometrelik bir sınır hattımız var ve bize 100 kilometre mesafede olan bir ülke. Dolayısıyla biz onları kucaklayacağız. Sevgiyle, hoşgörüyle muhabbetle yolcu edeceğiz. Van iline de yakışan budur. Turist geldiği zaman burada hareket oluyor, hareket olan yerde de bereket olur. Buraya gelen turist, batı illerine de gidiyor. Dolayısıyla herkesin faydalanabildiği, herkesin kazanç sağladığı, mutlu olduğu bir durum. İlimizin ekonomisine, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan bir durum var" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van turist
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