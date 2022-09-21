Her evde var: Zararları dudak uçuklattı! Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Her evin buzdolabında olan asitli içeceklerin hepsi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte asitli içeceklerden mutlaka uzak durmanızı gerektirecek zararları...

ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURMAK İÇİN 5 NEDEN!

KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLUR Asitli içeceklerin tüketimini kemik kütlesini azaltıp kırılmalara neden olur. Asitli içecekler, fosforik asit ve kafeinden zengindir. Özellikle kadınlarda menopoz döneminde kemiklerden kalsiyumun çekilmesine neden olarak kemiklerde güçsüzlüğe neden olur ve kırılganlığı arttırır. Bunun sonucunda kemik erimesi kaçınılmaz bir hal alır.

DİŞTE MİNERAL KAYBINI ARTTIR Diyetisyen Rıdvan Arslan verdiği bilgilerde, asitli içecekleri diş minesini aşındırdığını belirtti. Günde 1 bardak asitli içecek tüketimi diş çürüklerine zemin hazırlar ve diş sağlığına zarar verir.

MİDEYE ZARAR VERİR Asitli içecekler midedeki hidroklorik asidin yapısını bozar. Reflü ve gastrik semptomlarının sıklığını arttırır. Midede ağrı, gaz ve şişkinlik gibi birçok probleme neden olur.

ŞEKER HASTALIĞINA ZEMİN HAZIRLIYOR Asitli içeceklerde bol miktarda früktoz şekeri bulunmaktadır. Asitli içecekler tüketildiği zaman ani kan şekerinde yükseliş gösterir ve kan şekerinde dalgalanmalar gözlemlenir. Günde 1 bardak tüketimi bireylerin şeker hastalığına olan yatkınlığını arttır.