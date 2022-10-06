Her gün bir avuç yemeniz yeterli! Leblebi vücudu zırh gibi koruyor

Kuruyemişler özellikle bir şeyler izlerken yenilen en sağlıklı atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Sevilen kuruyemişlerden olan leblebiler ülkemizde sıklıkla kavruluyor. Leblebi nohutun kavrulması ile elde ediliyor. Özellikle kavrulmuş sıcacık leblebilerin tadına doyum olmuyor. Ancak sağlık için bir avuçtan fazla yenilmemesi gerekiyor.

LEBLEBİNİN FAYDALARI

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR Leblebi, kalp sağlığını destekleyen potasyum, lif, C ve B6 vitaminlerini içerir. Böylece damarları plaklardan temizler, kolesterol seviyelerini düzenler, pıhtılaşmayı önler, hipertansiyon riskini azaltır veya kontrolünü sağlar. Uzmanlara göre düzenli olarak leblebi tüketmek, kardiyovasküler sisteme destek olarak çeşitli kalp-damar rahatsızlıkları ve kalp krizi riskini azaltıyor.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR Açlık krizlerine hızlıca çözüm olan yiyeceklerden leblebi, birçok atıştırmalığa göre düşük kalorisiyle de yüz güldürüyor. Diyette olanlara destek oluyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR İçinde bulunan proteinler sayesinde leblebi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani değişimlerin önüne geçerek baş dönmesi, aniden bastıran açlık krizi, yorgunluk gibi sorunların da önüne geçiyor.

MİDE SORUNLARINI HAFİFLETİYOR Mide suyunu emen leblebi, bu özelliğiyle mide yanması başta olmak üzere birçok mide rahatsızlığına iyi geliyor. Reflü üzerinde dahi hafifletici etkileri olduğu biliniyor.