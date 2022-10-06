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  4. Her gün bir avuç yemeniz yeterli! Leblebi vücudu zırh gibi koruyor

Her gün bir avuç yemeniz yeterli! Leblebi vücudu zırh gibi koruyor

06.10.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığımızı iyi gelen birçok gıda bulunuyor. Birçok kişi bu faydalı gıdaların meyve ve sebzeden oluştuğunu düşünüyor ancak bu konuda yanılıyor. Kuruyemişler de sağlık için büyük önem taşıyor. Sıklıkla tüketilen leblebi vücut için tam koruma sağlıyor, hastalıkları önlüyor.

Kuruyemişler özellikle bir şeyler izlerken yenilen en sağlıklı atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Sevilen kuruyemişlerden olan leblebiler ülkemizde sıklıkla kavruluyor. Leblebi nohutun kavrulması ile elde ediliyor. Özellikle kavrulmuş sıcacık leblebilerin tadına doyum olmuyor. Ancak sağlık için bir avuçtan fazla yenilmemesi gerekiyor.

LEBLEBİNİN FAYDALARI

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR
Leblebi, kalp sağlığını destekleyen potasyum, lif, C ve B6 vitaminlerini içerir. Böylece damarları plaklardan temizler, kolesterol seviyelerini düzenler, pıhtılaşmayı önler, hipertansiyon riskini azaltır veya kontrolünü sağlar. Uzmanlara göre düzenli olarak leblebi tüketmek, kardiyovasküler sisteme destek olarak çeşitli kalp-damar rahatsızlıkları ve kalp krizi riskini azaltıyor.

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR

UZUN SÜRE TOK TUTUYOR
Açlık krizlerine hızlıca çözüm olan yiyeceklerden leblebi, birçok atıştırmalığa göre düşük kalorisiyle de yüz güldürüyor. Diyette olanlara destek oluyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
İçinde bulunan proteinler sayesinde leblebi, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu etkisiyle kan şekerindeki ani değişimlerin önüne geçerek baş dönmesi, aniden bastıran açlık krizi, yorgunluk gibi sorunların da önüne geçiyor.

MİDE SORUNLARINI HAFİFLETİYOR

MİDE SORUNLARINI HAFİFLETİYOR
Mide suyunu emen leblebi, bu özelliğiyle mide yanması başta olmak üzere birçok mide rahatsızlığına iyi geliyor. Reflü üzerinde dahi hafifletici etkileri olduğu biliniyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
İçeriğinde bolca vitamin ve mineral barındıran leblebi, düzenli olarak tüketildiğinde vücut direncini artırıyor. Bu sayede uzun sürede bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor.
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leblebi nohut kolesterol Bağışıklık Sistemi Kalp‎ Mide‎ böbrek cilt diş iltihap tok yara
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