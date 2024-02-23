Her kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istediler

"BENİ ÖLDÜRECEKLER"

Yanımda KADES cihazı var. Bu cihazla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Ahmet'in ayağında elektronik kelepçe var. Bana yaklaştığı zaman KADES cihazı ötüyor ve polisler müdahale ediyor. Sürekli böyle de olmuyor. Ailesi beni gördüğü yerde bana saldırıyor ve ben sürekli karakola bildiriyorum. Psikolojim bozuldu. O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. En çok da o bana bunları yaptı. Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. Ayda bir hastanede ameliyat oluyorum.