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  4. Her kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istediler

Her kelimesi insanlık dışı: Bacağına sıcak ütü bastılar, kolonya döküp canlı canlı yakmak istediler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Diyarbakır'da yaşanan bir olay ise duyanların hem kanını dondurdu hem de bunu yapan insan olamaz dedirtti. Eve iki kilo uyuşturucu getiren eşini uyaran ve bileziklerini vermek istemeyen Yazgül Ç. eşi ve eşinin kardeşinin işkencesine maruz kaldı. Bu zamana kadar 12 ameliyat olan kadının 8 ameliyat daha olması gerekiyor. Öte yandan işkencecilerden biri de serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da, iddiaya göre, eve getirdiği uyuşturucuyu ihbar edeceğini söyleyen eşi Yazgül Ç.'nin (27) bacağına ütü basan ve kardeşi Ahmet Ç. (36) ile birlikte eşinin üzerine kolonya döküp yakmaya çalışan Mahmut Ç. (32), 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı, Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti. KADES cihazıyla yaşadığını söyleyen Yazgül Ç., "Ailesi gördüğü yerde bana saldırıyor. Psikolojim bozuldu. O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. 12 ameliyat oldum. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum" dedi.

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3 AY SONRA KABUSU YAŞADI

3 AY SONRA KABUSU YAŞADI

Olay, 12 Temmuz 2022'de Yenişehir ilçesinde yaşandı. Yazgül Ç. ile Mahmut Ç., olaydan 3 ay önce evlendi. Mahmut Ç. ve ağabeyi Ahmet Ç., iddiaya göre Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde eve yaklaşık 2 kilo uyuşturucu getirdi. Yazgül Ç., eşi Mahmut Ç. ve kayınbiraderi Ahmet Ç.'ye uyuşturucuyu evden çıkarmalarını, yoksa durumu polise bildireceğini söyledi. Yazgül Ç. ile ikili arasında tartışma yaşandı. Daha sonra Mahmut Ç. Yazgül Ç.'den kolundaki 4 bileziği vermesini istedi. Yazgül Ç. bilezikleri vermek istemeyince ikili tarafından darbedilip, bacağına sıcak ütü basıldı, kolonya dökülerek yakılmak istendi. Yazgül Ç.'nin çığlıkları üzerine Ahmet Ç. evden ayrıldı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Mahmut Ç. gözaltına alındı, vücudunda yanıklar olan Yazgül Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin çalışmasıyla Yazgül Ç.'nin kayınbiraderi Ahmet Ç. de gözaltına alındı. Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; Ahmet Ç. ise serbest bırakıldı. Hastanedeki 29 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yazgül Ç.'nin vücudunda da yanık izleri kaldı.

HER SATIRI KORKUNÇ

HER SATIRI KORKUNÇ

Yazgül Ç. bilezikleri vermek istemeyince ikili tarafından darbedilip, bacağına sıcak ütü basıldı, kolonya dökülerek yakılmak istendi. Yazgül Ç.'nin çığlıkları üzerine Ahmet Ç. evden ayrıldı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Mahmut Ç. gözaltına alındı, vücudunda yanıklar olan Yazgül Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polisin çalışmasıyla Yazgül Ç.'nin kayınbiraderi Ahmet Ç. de gözaltına alındı. Mahmut Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı; Ahmet Ç. ise serbest bırakıldı. Hastanedeki 29 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Yazgül Ç.'nin vücudunda da yanık izleri kaldı.

HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

HAKLARINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mahmut Ç. hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', Ahmet Ç. hakkında ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın 5'inci duruşmasında Mahmut Ç.'ye 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, Ahmet Ç. ise delil yetersizliğinden beraat etti.

'12 AMELİYAT OLDUM, 8 AMELİYATIM VAR'

'12 AMELİYAT OLDUM, 8 AMELİYATIM VAR'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan ve şu anda eşinden boşanma aşamasında olan Yazgül Ç., 2 yıl önce yaşadıklarını anlatarak, "Mahmut Ç. ve Ahmet Ç., eve gelmişti. Bana saldırdılar. Ahmet beni yere atıp ayağıma ütü bastırdı. Ben kapıya doğru kaçarken Mahmut arkadan saçımdan tutup yere attı. Daha sonra üzerime kolonya döküp beni evin içinde yaktılar. Sonra Ahmet kaçtı, Mahmut ise evde kaldı. Ben 29 gün boyunca Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde kalıp tedavi gördüm. Ameliyatlarım hala devam ediyor. Mahmut'a ceza verdiler. O konuda memnun kaldım. Ahmet daha dışarıda. Benim hayati tehlikem devam ediyor.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER"

"BENİ ÖLDÜRECEKLER"

Yanımda KADES cihazı var. Bu cihazla yaşıyorum. Yaşamım buna bağlı. Beni öldürecekler, sürekli tehdit alıyorum. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Ahmet'in ayağında elektronik kelepçe var. Bana yaklaştığı zaman KADES cihazı ötüyor ve polisler müdahale ediyor. Sürekli böyle de olmuyor. Ailesi beni gördüğü yerde bana saldırıyor ve ben sürekli karakola bildiriyorum. Psikolojim bozuldu. O adam nasıl serbest kalır bilmiyorum. En çok da o bana bunları yaptı. Canlı canlı bacağıma ütü yapıştırdılar. Kollarımda, göğüs bölgemde ve karın bölgemde yanık izleri var. Karnım hep dikişli. Ayda bir hastanede ameliyat oluyorum.

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Anahtar Kelimeler:
kolonya kadına şiddet Diyarbakır
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