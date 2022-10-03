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  4. Her yer için uygun değil bozulmasına neden olabilir! Sirke ile asla temizlememeniz gereken yerler

Her yer için uygun değil bozulmasına neden olabilir! Sirke ile asla temizlememeniz gereken yerler

03.10.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik için çok çeşitli ürünler kullanılıyor. Kullanılan deterjanların içerisindeki kimyasallardan ve yüksek maliyetlerinden şikayetçi olanlar uygun fiyatlı, doğal temizleyici maddeler arıyor. Temizlikte kullanılan doğal ürün denilince ilk akla sirke geliyor. Ancak temizlik hilesi olarak kullandığımız oldukça hijyenik sonuçlar almamızı sağlayan sirkenin bazı alanlarda kullanılması ürünlerin bozulmasına yol açıyor.

Elma sirkesi, beyaz sirke sadece mutfakta değil hayatın birçok alanında kullanılıyor. Özellikle temizlikte etkili sonuçlar sağlayan sirkeleri kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Pandemiden beri artan sirke kullanımları evdeki ürünlerinizin bozulmalarına, lekelenmelerine sebep olabiliyor. Bu sebeple sirkeyi kullanacağınız alanın bozulmaya müsait olmaması gerekiyor.

TEMİZLİKTE SİRKENİN KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER

GRANİT MERMER VE TEZGAH

GRANİT MERMER VE TEZGAH
Sirkenin içindeki asit doğal taşlarla uzun süre temas ettiğinde oyuklar oluşmasına sebep olabilir. Bunun yerine bu tür tezgahları temizlemek için ağır kimyasallar içermeyen bir deterjan ve ılık sudan yardım alın.

DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLER

DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLER
Tıpkı mutfak tezgahında olduğu gibi eğer yer döşemeniz doğal taş malzemelerden yapılmışsa bu bölgeleri de sirke, limon suyu gibi asidik malzemelerle buluşturmayın. Aynı şekilde amonyak içeren maddeler de kullanmayın. Bu asitli malzemeler taşlara zarar verip onu zamanla aşındırabilir. Bunun yerine sodalı, arap sabunlu sıcak su ile temizlemeyi tercih edebilirsiniz.

YUMURTA LEKELERİ

YUMURTA LEKELERİ
Diyelim ki yumurtayı yere düşürdünüz ve her yere bulaştı. Temizlemek için sakın eliniz sirkeye uzanmasın. Zira sirkenin asitli yapısı yumurta lekesinin daha koyulaşmasını sağlar ve lekenin çıkmasını daha zor hale getirir.

ÜTÜ

ÜTÜ
Ütüyü temizleme adına içine sirke döküyorsanız orada durun. Zira sirke siz farkında olmadan ütünün içindeki bölgelere zarar verebilir. Bunun yerine kullanım kılavuzuna sadık kalıp üretici firmanın temizleme talimatlarına uyun.

PARKE ZEMİNLER

PARKE ZEMİNLER
Bazı parke zemin sahipleri sirkenin yerleri güzel temizlediğini söylerken bazıları zarar verdiğini iddia ediyor. Risk almak istemiyorsanız sirke yerine ahşap temizleyici ürünleri kullanmanızda fayda var. Eğer sirke kullanmakta ısrarcıysanız onu mutlaka suyla seyrelterek kullanın ve tüm yeri onunla silmeden önce küçük bir bölgeye uygulayarak sonuçları gözlemleyin.
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