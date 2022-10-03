Her yer için uygun değil bozulmasına neden olabilir! Sirke ile asla temizlememeniz gereken yerler

Elma sirkesi, beyaz sirke sadece mutfakta değil hayatın birçok alanında kullanılıyor. Özellikle temizlikte etkili sonuçlar sağlayan sirkeleri kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Pandemiden beri artan sirke kullanımları evdeki ürünlerinizin bozulmalarına, lekelenmelerine sebep olabiliyor. Bu sebeple sirkeyi kullanacağınız alanın bozulmaya müsait olmaması gerekiyor.

TEMİZLİKTE SİRKENİN KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER

GRANİT MERMER VE TEZGAH Sirkenin içindeki asit doğal taşlarla uzun süre temas ettiğinde oyuklar oluşmasına sebep olabilir. Bunun yerine bu tür tezgahları temizlemek için ağır kimyasallar içermeyen bir deterjan ve ılık sudan yardım alın.

DOĞAL TAŞ İÇEREN YERLER Tıpkı mutfak tezgahında olduğu gibi eğer yer döşemeniz doğal taş malzemelerden yapılmışsa bu bölgeleri de sirke, limon suyu gibi asidik malzemelerle buluşturmayın. Aynı şekilde amonyak içeren maddeler de kullanmayın. Bu asitli malzemeler taşlara zarar verip onu zamanla aşındırabilir. Bunun yerine sodalı, arap sabunlu sıcak su ile temizlemeyi tercih edebilirsiniz.

YUMURTA LEKELERİ Diyelim ki yumurtayı yere düşürdünüz ve her yere bulaştı. Temizlemek için sakın eliniz sirkeye uzanmasın. Zira sirkenin asitli yapısı yumurta lekesinin daha koyulaşmasını sağlar ve lekenin çıkmasını daha zor hale getirir.

ÜTÜ Ütüyü temizleme adına içine sirke döküyorsanız orada durun. Zira sirke siz farkında olmadan ütünün içindeki bölgelere zarar verebilir. Bunun yerine kullanım kılavuzuna sadık kalıp üretici firmanın temizleme talimatlarına uyun.