HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Herkes bunu konuşmaya başladı! İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? İkisine de soruldu

Herkes bunu konuşmaya başladı! İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? İkisine de soruldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
01.03.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim ayına girilmesiyle beraber siyasi arenada da tempo arttı. Gözler seçimin en çok merak edilen kenti İstanbul'a çevrildi. Murat Kurum'a sorulan "Ekrem İmamoğlu ile bir TV programına çıkar mısınız?" sorusu ise tüm dikkatleri o tarafa çekti. Öte yandan İmamoğlu'ndan da canlı yayın açıklaması gelmesi İstanbul seçmenlerini heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir televizyon programına çıkıp çıkmayacağına yönelik, “İstanbul’u görmeyenlerin bugün İstanbul’u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. İstanbul’un metrosunu konuşacaksak, İstanbul’un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul’un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek” dedi.

ChefGPT

İMAMOĞLU: TEREDDÜTSÜZ KARŞILARIM

Öte yandan Ali Koç ile görüşmesinin basın toplantısında konuşan İmamoğlu, gazetecilerden gelen "Murat Kurum ile canlı yayına çıkar mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği bir İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa böylesi bir ortama ben elbette ki evet derim, tereddütsüz olumlu karşılarım."

İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş’ta düzenlenen Üreten İstanbul Büyüten Türkiye programında iş, sanat ve spor camiası ile bir araya geldi. Programın ardından Murat Kurum basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SAMİMİ ÇAĞRI DEĞİL"

"SAMİMİ ÇAĞRI DEĞİL"

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bir basın mensubunun “Ekrem İmamoğlu ile bir TV programına çıkar mısınız” sorusuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Bey’in ilk önce İstanbul’u görmesi lazım. İstanbul’u görmeyenlerin bugün İstanbul’u bizimle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değildir. Eğer İstanbul’un sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil.

"İSTANBUL DIŞI" GÖNDERMESİ

"İSTANBUL DIŞI" GÖNDERMESİ

İstanbul’un metrosunu konuşacaksak, İstanbul’un kentsel dönüşümünü konuşacaksa, İstanbul’un geleceğini, yarınlarını konuşacaksa biz her konuşmaya her davete açığız. Ama önce bu samimiyetini gösterecek. Sen İstanbul dışında her işte uğraşacaksın, İstanbul dışında her türlü gündemi takip edeceksin ama İstanbul olduğunda maalesef o durumdan uzak duracaksın. Sonra da ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum daveti samimi bir davet değil. Önce İstanbul’u düşündüğünü kendisi bir göstersin. Projeleriyle, duruşuyla, bakışıyla İstanbul’un geleceği adına vatandaşlarımızın bu sorunların çözmek adına bu samimiyeti göstersinler sonra bizi davet etsinler” dedi.

ANKETLERDE SON DURUM NE?

ANKETLERDE SON DURUM NE?

Muhabirin İstanbul’da ankette son durum nedir sorusu üzerine Kurum, “Anket her zaman sahadır, sahanın gücüdür, sahanın sesidir. Sahanın duygusudur. Sahanın size sarılma isteğidir, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. Burada Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. İttifak yapıyor musunuz sorusuna cevap veremiyorlar. Yaptık demiyorlar, yapmadık demiyorlar. Böyle savruluyorlar. Anketlerde de öndeyiz. Anket firmaları bunları paylaşıyor. 31 Mart’ta şunu söylüyoruz; ‘Nisan gelecek, dertler bitecek. Nisan gelecek, İstanbulluların yüzü gülecek” şeklinde cevap verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu canlı yayın Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Google'ın yapay zekası derbinin skoru için tahminde bulundu

Google'ın yapay zekası derbinin skoru için tahminde bulundu

Herkes bunu konuşmaya başladı! İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? İkisine de soruldu

Herkes bunu konuşmaya başladı! İmamoğlu ile Kurum canlı yayına çıkacak mı? İkisine de soruldu

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu

Cinsel tuzak! Saniyelik görüntü 20 bin euroya patlıyordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.