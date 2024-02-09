Herkes kullanıyor ama zararını kimse bilmiyor! Vücut fonksiyonlarının bozulmasına sebep olan o hata...

Güzel kokmak için kullanılan parfümü vücudunuza sıkmadan önce bilmeniz gereken bir durum var. Parfüm, direkt olarak boğaz bölgesine sıkıldığında o bölgede yer alan tiroid bezlerine ciddi zarar verebilir. Tiroid hormon eksikliği kilo alımının yanısıra vücudun ödemli olmasına neden olur. Zayıflama rejimine girecek hastalarda öncelikle tiroid hormonu ölçümleri yapılmalıdır. Bu amaçla tarama testi olarak TSH ölçülmelidir.
Parfüm doğrudan tene temas etmemeli ve tiroit bezlerinin üzerine sıkılmamalıdır. İçeriğindeki maddelerin de iyi bilinmesi gerekir.
Parfümü güneş ışığı görmeyen, kulak arkası ile el bileklerinize veya giysilerinize sıkın. Yüz ve boyun bölgesi, güneşe maruz kalan alanlar olduğu için açık havaya çıkılacağı zaman asla bu bölgelere parfüm sıkmayın.
Tiroit hastası olan kişiler mutlaka magnezyum kullanmalıdır.
Çinko eksikliğinde de tiroid hormon metabolizması bozulur ve kandaki T3 ve T4 hormonu %30 oranında azalır.
Selenyum eksikliği de vücutta üreme sağlığında ya da tiroid bezinde problemlere neden olabilir.
İyot, vücutta tiroid hormonunun yapımı için gereklidir. Vücuttaki iyot gereksinimi yeterli ölçüde karşılanamazsa, tiroid hormonlarının seviyesi düşer ve belli sağlık sorunları gün yüzüne çıkar.