Herkes kullanıyor ama zararını kimse bilmiyor! Vücut fonksiyonlarının bozulmasına sebep olan o hata...

Güzel kokmak için kullanılan parfümü vücudunuza sıkmadan önce bilmeniz gereken bir durum var. Parfüm, direkt olarak boğaz bölgesine sıkıldığında o bölgede yer alan tiroid bezlerine ciddi zarar verebilir. Tiroid hormon eksikliği kilo alımının yanısıra vücudun ödemli olmasına neden olur. Zayıflama rejimine girecek hastalarda öncelikle tiroid hormonu ölçümleri yapılmalıdır. Bu amaçla tarama testi olarak TSH ölçülmelidir.