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Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara! Süper besin tahinin faydaları nelerdir?

24.02.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahin, Orta Doğu’dan dünyaya yayılmış harika yiyeceklerden biridir. Dünyanın dört bir tarafında hem sade olarak yenilebilen hem de yiyeceklere katılan tahin, ülkemizde en çok Anadolu’nun şifası pekmezle karıştırılarak yeniyor. Tahin, öğütülmüş susam tohumlarından elde edilen bir karışımdır. Tahin, lezzetiyle ön plana çıkıyor olsa da tahinin faydalarını öğrenince daha çok seveceksiniz!

Tahin, süper besleyici bir besindir. Lezzeti damak çatlatan tahinin faydaları da mükemmeldir. Tahin, kavrulmuş, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir hamurdur. Hafif, cevizli bir tada sahiptir. Humusun, tahin pekmez ikilisinin süper bir bileşenidir, ancak dünya çapında birçok yemekte, özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Yemeklik kullanımlarının yanı sıra tahin, sağlık açısından çeşitli faydalar sunar. İşte tahinin sağlığa 9 faydası.

BİR YEMEK KAŞIĞI TAHİNDE NELER VAR?

Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle doludur. Aslında, sadece 1 yemek kaşığı (15 gram), bazı besinler için günlük ihtiyacın %10'undan fazlasını sağlar. Bir yemek kaşığı (15 gram) tahin şunları içerir:

  • Kalori: 90 kalori
  • Protein: 3 gram
  • Yağ: 8 gram
  • Karbonhidrat: 3 gram
  • Lif: 1 gram
  • Tiamin: Günlük İhtiyacın %13'ü
  • B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %11'i
  • Fosfor: Günlük İhtiyacın %11'i
  • Manganez: Günlük İhtiyacın %11'i

TAHİNİN FAYDALARI

TAHİN KEMİK SAĞLIĞINA BİRE BİRDİR

TAHİN KEMİK SAĞLIĞINA BİRE BİRDİR
Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da yüksektir. Ek olarak, tahin içindeki yağın yaklaşık %50'si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunlar anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kronik hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR
Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller kararsız bileşiklerdir. Vücudunuzda yüksek seviyelerde bulunduklarında dokulara zarar verebilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilirler. Tahin, bazı test tüpü ve hayvan çalışmalarında umut verici antioksidan potansiyeli gösteren bir bileşik olan lignan sesamin açısından özellikle yüksektir. Örneğin, kanser riskinizi azaltabilir ve karaciğerinizi serbest radikal hasarından koruyabilir.

HASTALIKLARA KARŞI KORUR

HASTALIKLARA KARŞI KORUR
Susam tohumları tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumların riskini azaltabilir. Bunu yapmak, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinizi azaltabilir. Susam tohumları, kalp hastalığı için risk faktörlerini ve tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR
Tahin ve susam tohumları içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir. Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstraktının antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu buldular.

YARA VE İLTİHAPLARA KARŞI ETKİLİ

YARA VE İLTİHAPLARA KARŞI ETKİLİ
Tahin içindeki bazı bileşikler yüksek derecede anti-inflamatuardır. Kısa süreli iltihaplanma, yaralanmaya karşı sağlıklı ve normal bir yanıt olsa da, kronik iltihaplanma sağlığınıza zarar verebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, sesamin ve diğer susam tohumu antioksidanlarının yaralanma, akciğer hastalığı ve romatoid artrit ile ilgili iltihabı ve ağrıyı hafifletebileceğini keşfetti. Sesamin ayrıca, hava yolu iltihabı ile karakterize bir durum olan astım için potansiyel bir tedavi olarak hayvanlarda incelenmiştir. Tahin, bu güçlü antioksidanları içerir, ancak çok daha küçük miktarlarda. Ek olarak, susam tohumlarının insanlarda iltihabı nasıl etkilediğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
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