Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara! Süper besin tahinin faydaları nelerdir?

Tahin, süper besleyici bir besindir. Lezzeti damak çatlatan tahinin faydaları da mükemmeldir. Tahin, kavrulmuş, öğütülmüş susam tohumlarından yapılan bir hamurdur. Hafif, cevizli bir tada sahiptir. Humusun, tahin pekmez ikilisinin süper bir bileşenidir, ancak dünya çapında birçok yemekte, özellikle Akdeniz ve Asya mutfağında yaygın olarak kullanılır. Yemeklik kullanımlarının yanı sıra tahin, sağlık açısından çeşitli faydalar sunar. İşte tahinin sağlığa 9 faydası. BİR YEMEK KAŞIĞI TAHİNDE NELER VAR? Tahin sağlıklı yağlar, vitaminler ve minerallerle doludur. Aslında, sadece 1 yemek kaşığı (15 gram), bazı besinler için günlük ihtiyacın %10'undan fazlasını sağlar. Bir yemek kaşığı (15 gram) tahin şunları içerir: Kalori: 90 kalori

Protein: 3 gram

Yağ: 8 gram

Karbonhidrat: 3 gram

Lif: 1 gram

Tiamin: Günlük İhtiyacın %13'ü

B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %11'i

Fosfor: Günlük İhtiyacın %11'i

Manganez: Günlük İhtiyacın %11'i

TAHİNİN FAYDALARI

TAHİN KEMİK SAĞLIĞINA BİRE BİRDİR Tahin, her ikisi de kemik sağlığında hayati rol oynayan büyük bir fosfor ve manganez kaynağıdır. Ayrıca enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da yüksektir. Ek olarak, tahin içindeki yağın yaklaşık %50'si tekli doymamış yağ asitlerinden gelir. Bunlar anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kronik hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır.

ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİNDİR Tahin, vücudunuzdaki serbest radikal hasarını önlemeye yardımcı olan ve hastalık riskinizi azaltabilen lignanlar adı verilen antioksidanlar içerir. Serbest radikaller kararsız bileşiklerdir. Vücudunuzda yüksek seviyelerde bulunduklarında dokulara zarar verebilir ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserler gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilirler. Tahin, bazı test tüpü ve hayvan çalışmalarında umut verici antioksidan potansiyeli gösteren bir bileşik olan lignan sesamin açısından özellikle yüksektir. Örneğin, kanser riskinizi azaltabilir ve karaciğerinizi serbest radikal hasarından koruyabilir.

HASTALIKLARA KARŞI KORUR Susam tohumları tüketmek, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi belirli durumların riskini azaltabilir. Bunu yapmak, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerinizi azaltabilir. Susam tohumları, kalp hastalığı için risk faktörlerini ve tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltabilir.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİP OLABİLİR Tahin ve susam tohumları içerdikleri güçlü antioksidanlar nedeniyle antibakteriyel özelliklere sahip olabilir. Aslında, bazı Orta Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde susam yağı diyabetle ilişkili ayak yaraları için evde çare olarak kullanılmaktadır. Susam tohumu ekstraktının antibakteriyel kapasitesi üzerine yapılan bir çalışmada, araştırmacılar, test edilen ilaca dirençli bakteri örneklerinin %77'sine karşı etkili olduğunu buldular.