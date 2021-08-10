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Herkesin çöpe attığı malzemelerle ailesi ve kendisi için yeni bir yaşam alanı kurdu

10.08.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de yaşayan Yaşar Yavuz, elinde bulunan atık malzemeleri değerlendirerek ailesine yepyeni bir yaşam alanı kurdu. Bu malzemelerle evinin bahçesine ağaç ev, kamelya ve çeşme gibi çeşitli yapılar inşa etti.

Uzun yıllardır nakliyat işiyle uğraşan 64 yaşındaki Yaşar Yavuz, elinde bulunan atık kereste ve kanalizasyon parçalarını değerlendirmek istedi. Pandemi nedeniyle boş vaktinin çok olmasını fırsat bilen Yavuz, bu parçalarla evinin bahçesine çeşitli yapılar inşa etti.

AİLESİ ÇOK BEĞENDİ

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Tek başına günlerce uğraşarak elleriyle inşa ettiği ağaç ev, kamelya, çeşme ve ocak, ailesi ve tanıdıkları tarafından beğenilince mutlu olduğunu belirten Yavuz, atık malzemelerin bu şekilde değerlendirilmesinin insana ayrı bir zevk verdiğini kaydetti.

“ATIK MALZEMELERLE BİRÇOK YAPI İNŞA ETTİM”

“ATIK MALZEMELERLE BİRÇOK YAPI İNŞA ETTİM”
Elinde bulunan inşaat kereste atıklarından hem ailesi hem de misafirleri için bazı yapılar inşa ettiğini ifade eden Yaşar Yavuz, bu süre içerisinde hem eğlendiğini hem de bir şeyler ürettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

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İnşa ettiği yapılar hakkında konuşan Yavuz, “Elimde bulunan atık kerestelerle bir kamelya yaptım. Elimde kalan kanalizasyon malzemelerinden bir mangal yeri ve çeşme yaptım. Sonrasında lavabo ve çevresini yaptım. Elime geçen bir makaradan bu kamelyanın masasını ve seki yani oturup eğlenilen, hamur açmak için kullanılabilen bir yer yaptım. Elimde kalan malzemelerle torunlarım için de bir ağaç ev aklıma geldi. Buna müsait bir ağaç da vardı. Bunu yapmaya başladım. Temelini atarak 1 ayı bulan bir sürede tek başıma her şeyini taşıyarak, kapısını penceresini bütün aksesuarlarını geri dönüştürerek inşa ettim. Herkesin hoşuna gitti. Herkes beğendiği sürece de ben mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

“ÜRETMEK İNSANA AYRI BİR ZEVK VERİYOR”

“ÜRETMEK İNSANA AYRI BİR ZEVK VERİYOR”
Atık malzemelerle bir şeyler üretmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Yaşar Yavuz, “Ellerinize geçen bir malzeme ile sizi mutlu edecek bir şeyler yapabiliyorsanız, bunları değerlendirmenizi rica ediyorum. Bunlar değerli malzemeler. Bir şeyler ürettiğimiz zaman da hem görüntü açısından güzel hem de insanlara daha ayrı bir zevk veriyor” diyerek çağrıda bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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