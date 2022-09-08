Herkesin yaptığı hata doğal gaz faturasının kabarmasına neden oluyor! İşte doğal gaz faturasını düşürmenin reçetesi!

Doğalgaz faturası kış gelmeden korkutmaya başladı. Peş peşe gelen doğalgaz zamları milyonlarca kişiyi tasarruf yöntemlerini öğrenmeye yöneltti. Peki doğalgaz faturasını düşürmenin yolu var mı? Doğal gaz faturasını hafifletmek için alınabilecek bazı yöntemler var!

DOĞAL GAZ FATURASINI DÜŞÜRMENİN REÇETESİ

Havalar önümüzdeki günlerde soğumaya başlayacak. Akıllardaki en büyük soru ise doğalgaz faturası! Doğal gaz faturasını şimdiden kara kara düşünmeye başlayan vatandaşlar tüketimi azaltmak için neler yapabileceğini araştırıyor.

Doğal gaz tüketimini ve faturayı düşürmek için alabileceğiniz bazı önlemler bulunuyor. Ufak önlemler doğalgaz faturasında büyük farklar yaratacak. Vatandaşların doğal gaz tüketimini azaltması için önerilen bazı yöntemler şöyle:

Binanın yalıtımının iyi olduğundan emin olun. İyi bir dış cephe yalıtımı doğal gaz faturasında yüzde 50 oranında tasarruf etmenize yardımcı olur.

Isıyı içeride tutan çift camlı pencereler kullanın.