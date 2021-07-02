Hes kodu uygulaması kalktı mı? Seyahatlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı?

Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı 1 Temmuz itibari ile başladı. 1 Temmuz genelgesinde sokağa çıkma ve seyahat yasakları tümüyle kaldırılırken, vatandaşlar HES kodu uygulamasının zorunluluğunu merak etmeye başladı. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında hayata geçirilen HES kodu uygulamasının halen daha geçerli olup, olmadığı araştırılıyor. Peki Hes kodu uygulaması kalktı mı? Seyahatlerde HES kodu zorunluluğu kaldırıldı mı? İşte ayrıntılar...

Hes kodu uygulaması zorunluluğu sona erdi mi?

Pandemi sürecinde tedbir amaçlı Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni normalleşme kararı ile halen zorunlu olup, olmadığı merak ediliyor.

1 Temmuz tarihine ilişkin alınan kararlar ile kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçildi. Sokağa çıkma ve seyahat yasakları tümüyle kaldırıldı.

Bu gelişmeler doğrultusunda AVM'ler, banka ve seyahat esnasında zorunlu olarak kullanılan HES kodu uygulamasının kalkıp, kalkmadığı araştırılıyor.

HES KODU ZORUNLULUĞU KALKTI MI? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede HES kodu zorunluluğuna dair bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle HES kodu kullanımı devam edecek.