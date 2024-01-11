Hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir... Bilgisayar başında uzun süre çalışanlar dikkat! En çok uykuda oluyor 'Mutlaka gidin, kalıcı olabilir'

Toplumda pek çok kişinin diş sıkma şikayeti yaşadığını mutlaka duymuşsunuz ya da belki de bu şikayet bizzat sizde vardır. Uzmanlar Türkiye'de diş sıkma görülme oranının oldukça yüksek olduğunu belirtirken şikayetlerdeki artışa da dikkat çekiyor. Diş sıkma şikayetine yol açabilecek sebeplerden bir tanesi olarak ise bilgisayar başında uzun süre çalışma gösteriliyor. Bilgisayar başında uzun süre çalışan kişiler; omurga rahatsızlıkları, sırt ve boyun bölgesinde ağrı ya da gözlerle ilgili şikayetlere karşı sık sık uyarılıyor ve bu sorunların farkında olsalar da bu son uyarıyla hiç beklemedikleri bir yerden bir şikayetle karşılaşabilirler; o da diş sıkma şikayeti. Eğer diş sıkma şikayeti yaşıyorsanız bilgisayar başında geçirdiğiniz süreyi dikkate alabilirsiniz. İşte uzman ismin pek çok kişiyi ilgilendiren bruksizm (diş sıkma) ile ilgili o uyarıları...

İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi İSÜ Dent’ten Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İpek Necla Güldiken, bruksizm -diş sıkma- hakkında açıklamalarda bulundu. Bruksizmin tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, “Bruksizm tanım olarak dişlerin istemsiz bir şekilde sıkılması veya gıcırdatılması olup bu durum parafonksiyonel -fonksiyon dışı- bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Halk arasında diş sıkma olarak da bilinir” diye konuştu.