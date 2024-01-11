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    4. Hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir... Bilgisayar başında uzun süre çalışanlar dikkat! En çok uykuda oluyor 'Mutlaka gidin, kalıcı olabilir'

    Hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir... Bilgisayar başında uzun süre çalışanlar dikkat! En çok uykuda oluyor 'Mutlaka gidin, kalıcı olabilir'

    11.01.2024 10:51 | Son Güncelleme:
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    Diş sıkma şikayeti yaşıyor olabilir ya da pek çok kişiden bunu yaşadığını duymuş olabilirsiniz. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İpek Necla Güldiken, Türkiye'de diş sıkma görülme oranının ortalama yüzde 70-80 olduğunu belirtti. Güldiken "Günümüzde bu şikâyetlerle bize başvuran hasta sayısı oldukça arttı. Bunun olası sebepleri modern yaşamın getirdiği ağır çalışma koşulları, postür kaybına neden olan bilgisayar başında uzun süreli çalışma, yorgunluk ve psikolojik stres” dedi.

    Toplumda pek çok kişinin diş sıkma şikayeti yaşadığını mutlaka duymuşsunuz ya da belki de bu şikayet bizzat sizde vardır. Uzmanlar Türkiye'de diş sıkma görülme oranının oldukça yüksek olduğunu belirtirken şikayetlerdeki artışa da dikkat çekiyor. Diş sıkma şikayetine yol açabilecek sebeplerden bir tanesi olarak ise bilgisayar başında uzun süre çalışma gösteriliyor. Bilgisayar başında uzun süre çalışan kişiler; omurga rahatsızlıkları, sırt ve boyun bölgesinde ağrı ya da gözlerle ilgili şikayetlere karşı sık sık uyarılıyor ve bu sorunların farkında olsalar da bu son uyarıyla hiç beklemedikleri bir yerden bir şikayetle karşılaşabilirler; o da diş sıkma şikayeti. Eğer diş sıkma şikayeti yaşıyorsanız bilgisayar başında geçirdiğiniz süreyi dikkate alabilirsiniz. İşte uzman ismin pek çok kişiyi ilgilendiren bruksizm (diş sıkma) ile ilgili o uyarıları...

    İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi İSÜ Dent’ten Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İpek Necla Güldiken, bruksizm -diş sıkma- hakkında açıklamalarda bulundu. Bruksizmin tanımını yapan Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, “Bruksizm tanım olarak dişlerin istemsiz bir şekilde sıkılması veya gıcırdatılması olup bu durum parafonksiyonel -fonksiyon dışı- bir eylem olarak değerlendirilmektedir. Halk arasında diş sıkma olarak da bilinir” diye konuştu.

    'BİLGİSAYAR BAŞINDA UZUN ÇALIŞMA DİŞ SIKMAYA YOL AÇIYOR'

    Görülebilecek belirtilerden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, “Bruksizmin belirtileri çene kaslarında ağrı, aşırı kasılma -spazm-, yorgunluk ve çenelerde katılık hissi ile ilerleyen dönemde dişlerde ve çene ekleminde aşınmalar, hassasiyet ve eklem deformasyonudur. Kulak önünde çene fonksiyonları sırasında hasta veya hekim tarafından hissedilen/işitilen ses ile kendini gösterebilir” ifadelerini kullandı.

    'HASTA SAYISI OLDUKÇA FAZLA'

    'HASTA SAYISI OLDUKÇA FAZLA'

    Türkiye’de diş sıkma görülme oranının ortalama yüzde 70-80 civarında olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, “Günümüzde bu şikâyetlerle bize başvuran hasta sayısı oldukça artmıştır. Bunun olası sebepleri modern yaşamın getirdiği ağır çalışma koşulları, postür kaybına neden olan bilgisayar başında uzun süreli çalışma, yorgunluk ve psikolojik strestir” dedi.

    'UYKU ESNASINDA GÖRÜLEBİLİR'

    'UYKU ESNASINDA GÖRÜLEBİLİR'

    Uyurken dişlerimizi neden sıkabileceğimize değinen Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, “Diş sıkma veya gıcırdatma eylemi günün herhangi bir saatinde gerçekleşebileceği gibi çoğunlukla uyku esnasında görülmektedir. Kişi bazen farkında bile değildir. Bu nedenle bruksizm bir yönüyle de bir uyku bozukluğu olarak sınıflandırılmaktadır” diye konuştu.

    'ÇENE CERRAHLARI TARAFINDAN TANI KONULUYOR'

    'ÇENE CERRAHLARI TARAFINDAN TANI KONULUYOR'

    Diş sıkma tanısının nasıl konulduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, “Yukarıda bahsi geçen şikâyetlerle başvuran hastaların tanısı; çoğunlukla çene cerrahları, protetik diş tedavisi uzmanları, fizik tedavi uzmanları ve ortodonti uzmanları tarafından konmaktadır” ifadelerini kullandı.

    'DİŞ ETİ İLTİHABI GÖRÜLEBİLİR'

    'DİŞ ETİ İLTİHABI GÖRÜLEBİLİR'

    Diş sıkmanın uzun vadedeki etkilerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Güldiken, şu bilgileri paylaştı:

    “Hasta diş sıkmaya devam ettiği sürece ağız bölgesindeki hasar daha da artar. Diş minesinde çatlaklar, dişlerde hassasiyet, mine kırıkları, diş eti iltihabı, diş eti kanamaları ve diş kayıpları görülebilmektedir. Uzun vadede kemik erimesi ve diş eti çekilmesi ile karşılaşılabilmektedir. Aynı zamanda diş sıkmaya devam eden hastalarda geniş restorasyonlara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu sorunlar kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir.”

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    Anahtar Kelimeler:
    diş sıkma bilgisayar Göz sırt
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