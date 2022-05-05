HIDIRELLEZ NEDİR, NE ZAMAN 2022? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri nelerdir?

Hıdırellez; UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’nde bulunan ve Anadolu da dahil olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayramdır. Birçok kişi, 5 Mayıs Perşembe günü internette Hıdırellez nedir, ne zaman? Hıdırellezde ne yapılır, ritüelleri nelerdir? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Biz de konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.
HIDIRELLEZ NEDİR?
Balkanlarda 'Aya Yorgi Günü', 'Herdeljez', 'Ederles/Ederlezi' adları ile de bilinen Hıdırellez, Ortadoğu, Orta Asya ve Anadolu’da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.
Hıdırellez gününde dünyada sıkıntıya düşenlerin yardımcısı olan Hızır (AS) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas’ın (AS) dünyada bir araya geldikleri gün olduğuna inanılır.
Adı farklı toplumlarda farklı olarak anılsa, ritüelleri her coğrafyada ayrı olsa bile Hıdırellez, bolluk, bereket ve umudun simgesi olarak her yerde aynı niyetle kutlanır.
HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?
Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan hıdırellez Türkiye’de Hıdırellez her sene 5 - 6 Mayıs'ta kutlanmaktadır.
HIDIRELLEZDE NELER YAPAILIR?
Hıdrellez günü yoğurt çalınır ama maya konulmaz. Maya konulmadan yoğurt tutarsa eve Hızır gelmiş demektir.
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