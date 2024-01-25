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    4. Hırıltı, öksürük, kaşıntı... Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor! Vücudunuzdaki işaretler varlığının kanıtı olabilir

    Hırıltı, öksürük, kaşıntı... Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor! Vücudunuzdaki işaretler varlığının kanıtı olabilir

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    25.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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    Hırıltıdan döküntülere kadar vücudunuzun size evinizde gizli küf olduğunu söylediği ince işaretler var. Genellikle evde ortaya çıkan küf, çok görünür olabilir ama bazen hiç tahmin etmediğiniz yerlerde ve sizin uzun süre fark edemeyeceğiniz şekilde de küf oluşabilir. Peki, kendinizi küfün sağlık açısından çok zararlı o etkilerinden korumanın yolları neler ve evinizde küf olduğunu söyleyen vücudunuzun o işaretleri hangileri? İşte tüm detaylar...

    Nemli kuytu köşelerde çıkan tüylü küf sporlarının görüntüsü pek hoş karşılanmasa da birçokları için tanıdık. Yeşil, gri ve siyah oluşumlar genellikle çok bariz olarak görünse de bazen küf evimizde farkına varmadan da yayılabilir ve onları kolay kolay göremeyebiliriz.

    VÜCUDUNUZUN, EVİNİZDE GİZLİ KÜF OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİ İŞARETLERİ

    The Sun'da yer alan haber dikkat çeken bir gerçeği ele aldı. Asthma + Lung UK'ye göre aşırı soğuk ve şiddetli yağmur, iç ortamlarda nem ve küfün gelişmesi için ideal ortamı yaratıyor. Mantar evimizdeki gizli noktalara yayıldıkça her türlü hoş olmayan semptomlara neden olabilir ve bazı hassas grupları riske atabilir.

    Dr. Andy Whittamore, Sun Health'e şunları söyledi: "Nemli veya küflü bir yerde yaşamak, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğer rahatsızlığı olan kişiler için iyi değildir." Whittamore, "Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, astım hastaları ve alerjisi olan kişilerin nem ve küften etkilenme olasılığı daha yüksektir" diye de ekledi. Doktor, vücudunuzun size bilginiz dışında evinizde gizlenen küf olabileceğini söylediği birkaç önemli işareti ortaya çıkardı.

    Dr. Whittamore Sun Health'e şunları söyledi: "Küf, solunabilen sporlar üretir ve küf sporlarına alerjiniz varsa öksürme, hırıltı veya hapşırma, burun ve boğazda tahriş veya nefes darlığı gibi belirtilerle karşılaşabilirsiniz." Devamında Doktor, "Ayrıca astım semptomlarını tetikleyebilir ve insanları nefes almakta zorlayabilir." diye ekledi.

    Doktora göre sporlar astım hastaları için özellikle tehlikeli olabilir. Dr. Whittamore, "Küf, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir astım krizine neden olabilir ve göğüs enfeksiyonları, soğuk algınlığı, grip ve rinit gibi astımınızı daha da kötüleştirebilecek riskinizi artırabilir." dedi.

    Rinit, burnunuzun alerjiniz olan bir şeyden dolayı tahriş olması ve aşağıdakileri içeren soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olması anlamına gelir:

    • Hapşırma
    • Kaşıntılı bir burun
    • Burun akıntısı veya tıkalı bir burun
    • Kaşıntılı, kırmızı ve sulu gözler
    • Öksürük
    • Damakta kaşıntı
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    Anahtar Kelimeler:
    küf küf mantarı siyah
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