Hırıltı, öksürük, kaşıntı... Evinizde hiç tahmin etmediğiniz yerlerde gizleniyor! Vücudunuzdaki işaretler varlığının kanıtı olabilir

Dr. Andy Whittamore, Sun Health'e şunları söyledi: "Nemli veya küflü bir yerde yaşamak, astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi akciğer rahatsızlığı olan kişiler için iyi değildir." Whittamore, "Bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, astım hastaları ve alerjisi olan kişilerin nem ve küften etkilenme olasılığı daha yüksektir" diye de ekledi. Doktor, vücudunuzun size bilginiz dışında evinizde gizlenen küf olabileceğini söylediği birkaç önemli işareti ortaya çıkardı.