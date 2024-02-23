Hormonları dengeleyip fazla östrojeni vücuttan atıyor! Bel bölgesinde yağlanma, kilo vermede zorluk ve kronik yorgunluğa son veriyor

Doğru beslenme, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için temel öneme sahiptir. Bazı yiyecekler özellikle belirli sağlık sorunlarının üstesinden gelmemize yardımcı olur. Havuç salatası da bu özel faydalı yiyeceklerden biridir. Yüksek miktarda lif ve potasyum içeren havuç, içerdiği antioksidanlarla da sağlığa pek çok fayda sağlar. Hormonal dengesizlikle başa çıkmak için çözüm yolları arıyorsanız çiğ havuç salatasını mutlaka denemelisiniz.
Karın bölgesinde yağlanma, kilo vermede zorluk, yoğun pms semptomlarınız varsa östrojen dominansınız olabilir. Çiğ havuç salatası hormon dengesini sağlayıp bu semptomlara neden olan fazla östrojenin vücuttan atılmasına destek olabilir.
Östrojen dominansı östrojen düzeyinin diğer üreme hormonlarına göre çok yüksek olduğu tahrip edici bir sağlık durumudur. Östrojen dominansı tek başına bir hastalık olmasa da bir çok sağlık probleminin arkasındaki temel faktörlerden biridir.
Östrojen Dominansının Temel Semptomları:
Fitoöstrojenler, östrojen hormonunun bağlandığı çeşitli reseptörlerle bağlanarak etki gösterir. Ayrıca hormonal dengesizlikler üzerinde yardımcı etkileri vardır. Havuç bir fitoöstrojen kaynağıdır.
Fitoöstojen İçeren Diğer Bazı Besinler: Elma, nar, çilek, kızılcık, üzüm, mercimek, yonca filizi, fasülye filizi, soya fasülyesi, keten tohumu, susam tohumu, badem, ceviz, yulaf ve arpa.