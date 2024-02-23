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    4. Hormonları dengeleyip fazla östrojeni vücuttan atıyor! Bel bölgesinde yağlanma, kilo vermede zorluk ve kronik yorgunluğa son veriyor

    Hormonları dengeleyip fazla östrojeni vücuttan atıyor! Bel bölgesinde yağlanma, kilo vermede zorluk ve kronik yorgunluğa son veriyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.02.2024 15:59
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    Sağlıklı beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını ve dengeli bir şekilde çalışmasını sağlarken bazı yiyecekler özellikle belirli sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için birebir faydalar sağlayabilir. Çiğ havuç salatası hormon dengesini sağlayıp fazla östrojenin vücuttan atılmasına destek olabilir. Bu sayede saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, kısırlık, düşük libido ve kilo problemlerine birebir fayda sağlar.

    Doğru beslenme, vücudumuzun sağlıklı bir şekilde çalışması için temel öneme sahiptir. Bazı yiyecekler özellikle belirli sağlık sorunlarının üstesinden gelmemize yardımcı olur. Havuç salatası da bu özel faydalı yiyeceklerden biridir. Yüksek miktarda lif ve potasyum içeren havuç, içerdiği antioksidanlarla da sağlığa pek çok fayda sağlar. Hormonal dengesizlikle başa çıkmak için çözüm yolları arıyorsanız çiğ havuç salatasını mutlaka denemelisiniz.

    Karın bölgesinde yağlanma, kilo vermede zorluk, yoğun pms semptomlarınız varsa östrojen dominansınız olabilir. Çiğ havuç salatası hormon dengesini sağlayıp bu semptomlara neden olan fazla östrojenin vücuttan atılmasına destek olabilir.

    ÖSTROJEN DOMİNANSI NEDİR?

    ÖSTROJEN DOMİNANSI NEDİR?

    Östrojen dominansı östrojen düzeyinin diğer üreme hormonlarına göre çok yüksek olduğu tahrip edici bir sağlık durumudur. Östrojen dominansı tek başına bir hastalık olmasa da bir çok sağlık probleminin arkasındaki temel faktörlerden biridir.

    Östrojen Dominansının Temel Semptomları:

    • Karın bölgesinde yağlanma
    • Açıklanamayan kilo alımı
    • Kronik yorgunluk
    • Saç dökülmesi
    • Baş ağrısı
    • Sırtta, yüzde ve özellikle çene çevresinde hormonal sivilceler
    • Düşük libido
    • Kilo vermede zorluk
    • Kısırlık
    • Depresyon

    Fitoöstrojenler, östrojen hormonunun bağlandığı çeşitli reseptörlerle bağlanarak etki gösterir. Ayrıca hormonal dengesizlikler üzerinde yardımcı etkileri vardır. Havuç bir fitoöstrojen kaynağıdır.

    Fitoöstojen İçeren Diğer Bazı Besinler: Elma, nar, çilek, kızılcık, üzüm, mercimek, yonca filizi, fasülye filizi, soya fasülyesi, keten tohumu, susam tohumu, badem, ceviz, yulaf ve arpa.

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