HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation çöktü mü, neden açılmıyor? Dünya genelinde popüler sitelerde erişim sorunu!

Dünya genelinde aralarında HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'ın da bulunduğu pek çok önemli internet sitesinden erişim hatası haberi geldi. İnternet kullanıcıları popüler sitelere erişim sağlayamazken, erişim sorununun kaynağı ve ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation çöktü mü?

HSBC Bankası çöktü mü?

Dünya üzerinde pek çok popüler internet sitesinin servislerinde geniş çaplı bir kesinti yaşanıyor.

Bugün bazı sitelere girmeye çalışan internet kullanıcıları DNS hataları ile karşı karşıya geldi. Yani sitelere girmek için gönderdikleri istek, web sitelerine ulaşmadı.

HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'a da erişilemiyor! Ulaşım sağlanamayan siteler arasında HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'da online oyunların oynandığı ağlar da bulunuyor.

Binlerce hata bildirimi geldi DownDetector ismindeki internet kesintisi izleme platformu, bugün pek çok popüler web sitesi ziyaretçisinden binlerce hata bildirimi aldı.