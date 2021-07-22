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HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation çöktü mü, neden açılmıyor? Dünya genelinde popüler sitelerde erişim sorunu!

22.07.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün dünya genelinde pek çok önemli internet sitesinin servislerinde geniş çaplı bir kesinti yaşandı. Erişilemeyen siteler arasında HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation da bulunuyor. Kullanıcılar ise erişim sorununun nedenini merak etmeye başladı. Peki HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation çöktü mü, neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

Dünya genelinde aralarında HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'ın da bulunduğu pek çok önemli internet sitesinden erişim hatası haberi geldi. İnternet kullanıcıları popüler sitelere erişim sağlayamazken, erişim sorununun kaynağı ve ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation çöktü mü?

HSBC Bankası çöktü mü?

Dünya üzerinde pek çok popüler internet sitesinin servislerinde geniş çaplı bir kesinti yaşanıyor.
Bugün bazı sitelere girmeye çalışan internet kullanıcıları DNS hataları ile karşı karşıya geldi. Yani sitelere girmek için gönderdikleri istek, web sitelerine ulaşmadı.

HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'a da erişilemiyor!

HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'a da erişilemiyor!
Ulaşım sağlanamayan siteler arasında HSBC Bankası, British Airways ve PlayStation'da online oyunların oynandığı ağlar da bulunuyor.

Binlerce hata bildirimi geldi

Binlerce hata bildirimi geldi
DownDetector ismindeki internet kesintisi izleme platformu, bugün pek çok popüler web sitesi ziyaretçisinden binlerce hata bildirimi aldı.

Siteler neden açılmıyor?

Siteler neden açılmıyor?
Merakla takip edilen problemin kaynağı henüz anlaşılamadı. Ancak bazı başka bölgelerdeki internet kullanıcılarının ise sitelere erişebildiğine dair haberler de dikkat çekti.
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Anahtar Kelimeler:
internet HSBC
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